Himmetin kadar varsın

Yıllar öncesinden, okuduğum bir kitapta şöyle bir cümle vardı: “Davâ dikenler ucunda gül açabilmek davası...”

Hizmetin her safhasında sınır tanımayan fedakar insanları gördükçe, bu cümle bir ser levha şeklinde karşıma çıkar...

Hizmet etmek, hizmette fani olmak, kolay bir mesele değil. İnsan, bu yol da her halini, her şeyini feda edecek ve bu uğurda yorgunluk nedir bilmeyecek gece demeden gündüz demeden, davası uğruna yol alacak gerçek bir hizmet ehli olabilmek..

Tabiri caizse, “dikenler ucunda gül açabilmek..” Bu yolun kara sevdalısı olabilmek…

Bu hal, “fedâinin fedâ edemeyeceği hiçbir şeyi yoktur” cümlesini kendine parola edip, yola çıkan dava erlerinde çok net görülmektedir...

Bu dava erlerinin, öyle ki, isimleri yok, resimleri yok…

Gayeleri Allah rızası… Hedefleri Allah sevgisine susamış gönüllere bir damla âb-ı hayat sunabilmek…

İcabında, hedeflerini daha geniş tutarak, vatan sathını bir mektep yapmak…

Bu hususta ne gerekiyorsa seferber etmekten çekinmemek....

Dün, teknolojik imkanlar bu kadar geniş olmadığı halde, aynı zamanda, baskı ve zulmün inanalar üzerinden eksik edilmediği halde, iman tekniğe meydan okumuş, ve yüzbinlerce kitap elle çoğaltılmak suretiyle muhtaç gönüllere ulaştırılmıştı...

Bu sayede, milyonlarca insanın bu kitaplardan istifade ederek, imânlarının kurtulmasına vesile olunmuştu.

Etrafımıza şöyle bir baktığımızda görmekteyiz ki, bugün teknolojinin zirvesindeyiz.

Zaman teknolojinin hakim olduğu anı yaşıyoruz… Böyle bir atmosferin de, büyük sorunları olmakta. Büyük sorunlar büyük dertlere kapı açmakta ve akıllara yüzlerce istifhamlı sorular getirmektedir.

Bu sorulara cevap verecek, kafalardaki bu istifhamlari giderecek bir merci gerekmektedir.

Aynı zamanda, düne nazaran bugün, imâna susamış milyonlarca, genç-ihtiyar, kendisine uzanacak bir el beklemekte…

Bu el kimin eli olacak? Kimin gayreti olacak?

Kendimize bu soruyu sorduğumuzda, karşımıza küçük bir şahsı maneviyi oluşturan bir el çıkmakta… Hizmet için çalışanlar gece demeden gündüz demen muhtaç gönüllere,

Risale-i Nur çeşmesinden, îmansızlık ateşiyle yanan gönüllere su taşımaktadırlar.

Teknoloji asrına geldiğimiz şu zamanda yeni yeni hedeflere, yeni muhtaç gönüllere merhem olmak için faaliyetteler…

Yenilikleri yakından takip ederek, faaliyet alanlarını genişlendirenleri tebrik ediyorum…

Rabb’imi ihlas ve samimiyetten ayrılmadan, muhabbet içerisinde hizmetlerde daim eylesin....