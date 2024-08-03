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3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

AB standartları, bir de şu bizim kanunlarımız…

Orhan Ali YILMAZ
03 Ağustos 2024, Cumartesi
Öncelikli ve “öncelikle” şu “Fıkra”mız araya girmesi gerekiyor gibi…

Rivayet odur ki, “Üç Türk” ölmüşler… Şu talihsizlikleri, bir de şu “zaaf-i iman” ve “ziyade” ibadet noksaniyetleri, hem de şu çokça, şu “mebzûl” miktarda işlemiş oldukları”, bir türlü vazgeçmeyip, şu tövbe etmedikleri “günah-ı kebâirleri” sebebiyle “kesin” cehennemlikler…

Zebânîler, şu Cehennem Bekçileri olan melekler soruyorlar kendilerine: “Türk Cehennemi’ni mi istersiniz, yoksa Avrupa Cehennemi’ni imi?..”

Ölenlerden biri Kayserili, (Uyanık) soruyor: “Ne farkı var ki.. aralarında ne gibi bir fark var ki!?..” 

Zebânîler: “Türk Cehennemi’nde her gün bir kova kaynar su içersiniz, Avrupa Cehennemi’nde ise yalnızca bir kepçe içersiniz…”

Kayserili, hemen atılır: “Ben, Avrupa Cehennemi’ne gidiyorum!..” 

Diğer ikisi ise: “Biz Türk doğduk, Türk öldük, Cehennem’in de ancak şu “Türk”üne gideriz!.. derler. Neyse, gel zaman git zaman.. bizim Kayserili’ye artık “gına” geliyor, şu “her gün her gün” bir kepçe kaynar su içmekten… Hem de merak ediyor, hem de içinden geçiriyor; ben bir kepçeye tahammül edemezken, acaba şu arkadaşlar ne yapıyorlar, gidip onları bir ziyaret edeyim diyor ve kalkıp ziyaretlerine gidiyor. Bir de bakıyor ki; her ikisi de “upuzun” uzanmış, öylece sere serpe şu yerde yatıyorlar… Şaşıp kalıyor ve hemen soruyor: “Ya Arkadaşlar! Ben, “bir kepçeye” tahammül edemezken, siz ise her gün “bir kova” içtiğiniz hâlde, nasıl böyle “rahat”, hem de “şen şakrak” olabiliyorsunuz!?..” Birisi, gülerek, biraz da şu istihza yollu cevap veriyor: “Oğlum oğlum, burası Türk Cehennemi… Bir gün kova varsa, o gün kaynar su yok, öbür gün kaynar su varsa o gün kova yok.. ‘üç aydır’ hiçbir şey içtiğimiz yok…” 

 Yeni Vergi Yasamız, muhalefetin şu şiddetli itirazına rağmen, yine yeterince tartışılmadan, görüldüğü üzere, şu gayet kavgalı, hem de dağdağalı bir hengâmda, şu TBBM’den geçti ve kabul edildi…

Neredeyse, şu “nefes almak” bile, şu “vergiye” bağlanmış gibi bir tablo, öylece “pesimist” bir hava, biraz “trajikomik”, daha çok da şu “trajedik” bir manzaramız var, şu yasa değişikliği maddelerine şu yukarıdan “panoramik” bir bakış yapıldığında… Özetle; vergi artış katsayılarındaki pek çok sınır kaldırılmış ve ilgili cezalar ise bir kaç misli arttırılmış durumda… 

Düşündüm de; şu “Büyük Mükelleflerin” şu “büyük vergi aflarına dönük” yeni bir düzenleme ya da bir “sınırlama” yapılacak mı, yapıldı mı meselâ bu yasada!?.. 

Meselâ, kemiyeten, hem de “keyfiyeten” en çok vergi affına uğrama rekorunu şu elinde bulunduran Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz’in şu vergi affına yönelik bir “sınırlama” ya da düzenleme.. hemen onun şu yanına, şu Limak, Kalyon, Kolin, bir de şu Makyol’u ekleyin… 

Ya da şu daha da önemlisi, şu Demirören Holding’in sahibi Yıldırım Demirören’in Ziraat Bankası’ndan yıllar önce almış olduğu yüklü miktardaki kredinin, bugünkü döviz kuruyla şu karşılığı, değeri “17 milyar lira” gibi şu “çok ciddî” bir meblağa ulaştığı ve o ise bankaya olan şu borcunun, sadece ve sadece şu yüzde 3,2’sini ödemiş olduğu apaçık tebeyyün ettiği hâlde, bizim şu hükümetimiz ya da devletimiz veyahut ilgili devlet bankamız tarafından ona ya da şu şirketlerine yönelik neden herhangi bir “cezaî yaptırım” uygulanmadığı, şu “vatandaş” olan herkesi bağlayan şu ortak cezaî hükümlerin onun hakkında acaba neden “işletilmediği ya da işletilemediği” konusunu konuşsaydık, konuşabilseydik meselâ… 

Temel problemimiz, şu “En Büyük” Sorunsalımız, Büyük Fransız İhtilâli sonrası yazarı, şu Realizm’in öncüsü olan Honore de BALZAC’ın, sanki şu enfes tespit ve de gözleminde saklı: “Bizim kanunlarımız, ‘Örümcek Ağlarına’ benzerler; ‘Sinekleri’ tutar da ‘Eşek Arıları’nı ise tutamazlar…”

Kimin “Sinek”, kimin de şu “Eşek Arısı” olduğunu artık biliyorsunuzdur sanırım, şu “yaklaşık” sayılarını da…

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