"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Allah, emanetleri “ehline” vermenizi emrediyor…

Orhan Ali YILMAZ
03 Temmuz 2022, Pazar
“Hiç şüphesiz, Allah, emanetleri ‘ehline’ teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman ‘adaletle’ hükmetmenizi emrediyor. Allah, size böylece ne de güzel vaaz u nasihat ediyor! Şüphesiz ki, Allah, her şeyi, hakkıyla işitmekte ve de her şeyi hakkıyla görmektedir..” (Nisâ Sûresi, 58. Âyet)

Peygamberimiz, kendisine suikast düzenleyecek dereceye bâliğ, en azılı düşmanlarınca takip edildiği Mekke’den Medine’ye hicret esnasında, güzergâh için “kılavuz” seçtiği kişi olan Abdullah bin Ureykıt bir müşrik, yani putperest idi. Fakat şu Mekke’den Medine’ye giden yolu ve alternatif yolları en iyi bilen o idi. Hem de son derece güvenilir ve mert birisi idi.

630 yılında gerçekleşen Mekke’nin Fethi’nden sonra ise, Kâbe’nin bakımı, hem de anahtarlarının muhafazası görevini (hicâbe/sidâne), kendi öz amcası Hz. Abbas ile amcazâdesi, hem de dâmâdı bulunan Hz. Ali’nin ısrarla istemelerine rağmen, öncesinde bu görevi üstlenmiş bulunan, Abdüddâr soyundan gelen, ve yine henüz Müslüman olmayan Osman bin Talha’dan geri almayarak, onda kalmasına izin vermiştir.

Hz. Ebubekir ise, Peygamberimizin kölesi olan Hz. Zeyd’in oğlu olan Üsâme’yi, gâyet genç yaşına rağmen (20’li yaşlarda), üstelik, içlerinde yaşça ve de faziletçe çok daha büyük sahabeler bulunduğu hâlde ordu komutanlığına getirmiştir.

Yine Hz. Ebubekir, Kur’ân’ın Cem’ Edilmesi ve “Mushaf” hâline getirilmesi görevini, Peygamberimizin sağlığında Kur’ân’ın tamamını ezbere bilen “dört kişiden” birisi, aynı zamanda “vahiy kâtibi” olan, yine “genç” sahabeden Zeyd bin Sâbit’e vermiştir.

Hz. Ömer de, hilafeti esnasında, Zeyd’i kendisine “danışman” tayin etmiş, Medine’de dâvâlara bakma, yani “kadılık” görevine getirmiştir. Kendisinin Medine’de bulunmadığı zamanlarda ise devlet başkanı olarak yerine “vekâlet” etmiştir.

Hz. Osman Dönemi’nde ise bu “vekâlet”e ilave olarak Beytü’l Mâl’den, yani Hazine’den sorumlu hâle getirilmiştir. Ayrıca, yine Kur’ân-ı Kerim’in İstinsahı (çoğaltılması) ile ilgili komisyonun başkanlığı görevini üstlenmiştir.

***

Üstad Hazretleri, 2. Meşrûtiyet’in ilanından sonra Doğu’daki aşiretlerin “Meşrûtiyet” ile ilgili sorularını tek tek cevaplarken, “Gayr-ı müslimin askerliği nasıl caiz olur?” şeklinde şöyle “ilginç” bir soru kendisine tevcih edilir. Verdiği cevap ise en az onun kadar “manidar”dır..

“Dört vecihle: Evvela: Askerlik ‘kavga’ içindir. Dünkü gün, siz o dehşetli ayı (Ruslar) ile boğuştuğunuz vakit karılar, çingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinden size ayıp mı oldu!?

Sâniyen: Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın, ‘Arap Müşriklerinden’ muâhit ve halifleri (müttefikleri) vardı. Beraber ‘kavga’ya (savaşa) giderlerdi. Bunlar ise, Ehl-i Kitap’tır. Orduda toplu olmayıp ‘müteferrik’ (dağılmış, parça parça) olduklarından, bizdeki ekseriyet ve kuvvet-i hissiyat, mazarrat-ı mütevehhimeye (zannolunan zararlara) karşı sed çeker.

Sâlisen: Düvel-i İslâmiyede (İslâm devletlerinde) velev nadiren olsun, gayr-ı müslim, askerlikte istihdam olunmuştur. ‘Yeniçeri Ocağı’ buna şahittir.

Râbian: Neslen ve serveten tedennîmize ve gayr-ı müslimlerin terakkîsine sebep, askerliğin bizde münhasır olması idi. Zira bundan kaç asır evvel şu devletin nüfus-u İslâmiyesi ‘kırk milyondan’ fazla idi.. Ve şimdilik, içimizdeki o gayr-ı müslimler, o vakitte yalnız ‘beş altı milyon’ idi. ‘Servet ve ticaret’ elimizde idi. Hâlbuki biz yirmiye (yirmi milyona) yuvarlandık, fakr bataklığına düştük; onlar, fakrın ayağı altından çıkıp servetin başına binerek, ‘on milyona’ çıktılar. Bunun en mühim sebebi: Meselâ, senin dört oğlun varsa, ‘askerlik mülâhazasıyla’ evlenmezler.. Şâyet evlenseler, memuriyet ilcâsıyla ‘kedi yavrusu gibi’ her tarafta gezdirerek, mahsûl-ü hayatını zâyi edecektir. Delil istersen Van’a git; bir Ermeni kapısını, bir İslâm dergâhını aç, bak.. Göreceksin ki, Ermeni evi on sağlam delil (çocuk) gösterecek, İslâmın evi iki zayıf burhanı (kız çocuğu) nazar-ı ibrete arz edecektir…

İşte, memuriyet, filcümle (kısmen) ve askerlik, bilcümle (tamamen) bizde olduğu için, ‘servetimizi’ israf eline verip neslimizi etrafa saçıp zâyi ettik.. Eğer öyle gitseydi, biz de elden giderdik.. İşte, onların asker olması, zarurete yakın bir maslahat-ı mürseledir. Hem de mecburuz.. Mesâlih-i mürsele ise, İmam-ı Mâlik mezhebinde bir illet-i şer’iye olabilir…”

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hipermarketlerin kurban satışı üreticiyi olumsuz etkiliyor

    Enflasyon düşmeden asgari ücret zammı işe yaramaz

    İran'da peş peşe 3 deprem: 5 kişi öldü, 84 kişi yaralandı

    Ecdat yadigarı camiler çocuk sesleriyle şenlendi

    AB, sivil ölümüyle sonuçlanan suçları kınadı

    MSB: 2 güvenlik korucusu şehit oldu

    Hukuk ve demokrasi ile güçlü olunur

    16 tutuklama, 30 gözaltı

    İlk zam sigaraya

    7000 TL olmalıydı

    Madımak’ta ölenler anılıyor

    Yargıyı sopa olarak kullanmak yanlış

    Sandık zamanı gelmiş

    Otobüs firmalarında bayram yoğunluğu

    Enflasyon ateşini söndürün

    İran: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonuna karşıyız

    Hindistan'da tek kullanımlık plastikler yasaklandı

    2 güvenlik korucusu şehit oldu

    Otobüs biletleri bayram öncesi tükendi, 8 bin ek sefer düzenlenecek

    Haziranda ihracat arttı

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Peker (internet) yasası
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Davetiyeniz kitap, kitabınız davetiye olsun
    Ahmet BATTAL

    Allah laiğinizi versin…
    Faruk ÇAKIR

    Silaha var da ekmeğe yok mu?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur mesleği, tarikat değil, hakikattir
    İlimdar Kaya

    Demirel’in unutulmayan yönleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    6’lı masa umut oldu
    Adnan NACİR

    Geçinemeyenler
    HALİL KIZILIRMAK

    İhlas Risalesini neden 15 günde bir okumalıyız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.