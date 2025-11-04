"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Çocuk eğitimi sabır işi

M. Fahri UTKAN
04 Kasım 2025, Salı
“İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.”

Sevilmeyen çocuk olabilir mi? Olursa, niçin sevilmezler, acaba? Sevilmeyen çocuklar genelde hırçın karaktere bürünürler ve sonunda sevilmezler.

Sevgisiz büyümek, ebeveynler ile çocukların aralarında yaş ilerledikçe bazı problemler oluşturduğu gibi zamanla artma da görülebilir. Sevgi görmeyen çocukta zamanla kendine ve etrafındakilere karşı güvensizlik duygusu oluşur.

Sevgisiz büyümüş çocuklar da elbette sevmek ve sevilmek isterler. Fakat bunları nasıl gerçekleştireceğini bilemez. Çünkü geçmişte bunları beklediği kişilerden görmemiştir. 

İnsanlara güvenmedikleri ve şüpheli gördükleri için herhangi bir durumda reddedilmekten korkarlar ve bu durumlara karşı normalden fazla hassas davranırlar. 

Özellikle anne sevgisi görmeyen çocuklar, devamlı ağlama, öfke nöbetleri, yemek yememe gibi davranışlarda da bulunabilirler. 

Çocuğa en çok annesi şefkat gösterir, göstermelidir. Bir hadis-i şerifte annenin çocuğuna gösterdiği şefkatten dolayı büyük sevap kazanacağının müjdelendiği olay şöyle gelişmişti: “Bir gün fakir bir kadın iki kızı ile Hz. Âişe’yi ziyarete gelmişti. Hz. Âişe’nin de evde onlara ikram için bir hurmadan başka verecek bir şey bulamamıştı. O hurmayı anneye verdi. Anne de hurmayı ikiye bölerek çocuklarına yedirdi. Hz. Âişe bu durumu Peygamberimize anlatınca, Peygamberimiz o kadın için şu müjdeyi verdi: “Çocukları hakkıyla sevmek ve onları korumak cehennemden kurtuluşa vesiledir.”

Çocuğunuzla sadece ikinizin olacağı, dikkatinizin dağılmayacağı özel zamanlar ayırın. Bu, 15 dakikalık bir sohbet, birlikte oyun oynamak veya yürüyüş yapmak olabilir. Önemli olan, o an sadece ona odaklanmanızdır.

Sürekli eleştirmek yerine, yaptığı olumlu şeyleri fark edin ve takdir edin. "Odanı toplaman çok hoşuma gitti" veya "Bu konuda gösterdiğin çaba için teşekkür ederim" gibi spesifik övgülerde bulunun.

Bir aile terapisti veya pedagog, aile içindeki iletişim problemlerin  ve bu davranışların kökenindeki sebepleri bulmanıza yardımcı olabilir. Bu, zayıflık değil, aileniz için gösterdiğiniz bir güç ve sevgi işaretidir.

Özetle, ailede sevilmeyen bir çocuk için yapılabilecek en önemli şey, durumu fark etmek, çocuğun duygularını geçerli kılmak ve bu dinamiği değiştirmek için somut adımlar atmaktır. Bu süreç sabır, anlayış ve çoğu zaman profesyonel destek gerektirir, ancak atılacak her olumlu adım, bir çocuğun dünyasını tamamen değiştirebilir.

