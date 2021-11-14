“Yazma”nın rahatsızlığı...

Rahatsızlıktı yazmak...

Yazmanın

Yazmaya olan rahatsızlığı idi.

Yazı yazmaya o insanı sevk eden

Yazılanların çokluğu

Fazlalığıydı

Yazı için o insana rahatsızlığa şevk veren

Belki de okumanın

Okunanların…

Okunanların sevgisi

Bazen de, biraz nefretle karışık tenkidiydi

O yazılarda

Yazılanlarda akseden…

Yazmak tam bir hastalıktı okuyanlar için

En az konuşmak kadar...

Öyle ya!

Bazıları da yalnız konuşarak yazarlardı…

Her ne kadar

“Söz uçar, yazı kalır” ise de

Onların tarzı öyle idi

Karışılmazdı…

Ne de olsa

“Vardı her yiğidin bir yoğurt yiyişi…”

Belki dinlenilirdi

Dinlettirirdi kendini dostlarına

Biraz da düşmanlarına…

Yazılanların dostları olduğu kadar

Biraz da olurdu düşmanları...

Bir de yazanların

Belki de düşünenlerin

Düşüncelerin…

Hastalık kötü müydü?

Bütün hastalıklar kötülük müydü?..

Bence, bütün kötülükler hastalıktı...

Hastalıktandı bütün o kötüler...

Kötülük, kötüler hastalığı...

Her kötülük yazılmalıydı ki

Hastalık teşhis olunsun

Hem de ona tanı konulsun

Tedâvisi mümkün olsun…

Tedâvisi mümkün oldukçaydı

Kötülerin

Kötülüklerin giderisi...

Hastalık bulaşıcıydı

Yazı yazanlar için

Yazı için, yazılanlar için…

Bir yazı diğer bir yazıya bulaştırıyordu insanı

O da başkasına…

Bulaşıcı bir hastalık, bulaştırıcı…

Sonra geliyordu tiryâkilik...

Yazmanın tiryâkiliği

Vazgeçilmezliği

Vazgeçilemezliği…

Bir de yazılanların

Yazanların

Tıpkı okumak gibi...

Her şey yazılmıştı okuyanlar

Okuyabilenler

Okumayı bilenler için…

Okuyabildiğinceydi yazılar

Okunabildiğince…

Kimisi çok küçük harflerle yazılmıştı

Kimi de çok büyük

Kalın harflerle...

Bazısı da şifre ile

Gizlice…

Hepsinin de vardı birer okuyucusu

Okuyabilenindi yazılar…

Yazmak

Okumaya

Bir de okutmaya olan sevgimizdi

Sevgilimizdi o yazılanlar

Sevdiğimizdi...

İnsan sevmeden yazamazdı

Sevginindi o yazılar…

Sevmenin, sevilmeye

Beğenilmeye

Beğendirmeye olan özlemin…

Okumanın merakındandı o yazılar

Yazılanların merakındandı o okumalar

Okutmalar…

Bilgi bir ihtiyaçtı

İhtiyacın fazlalığındandı yazılan bütün o kitaplar...

Tıpkı hava gibi, su gibi

Işık gibi, nur gibi…

Aydınlanmaya

Işığa olan ihtiyacımızdandı bütün o yazılanlar

Bir de aydınlatmaya…

Belki de karanlıktan korktuğumuzdandı

Karanlığa olan korkumuzdandı o yazılanlar

Bilgisizliğin, cehâletin karanlığına…

