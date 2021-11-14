"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

“Yazma”nın rahatsızlığı...

Orhan Ali YILMAZ
14 Kasım 2021, Pazar
Rahatsızlıktı yazmak...

Yazmanın

Yazmaya olan rahatsızlığı idi.

Yazı yazmaya o insanı sevk eden

Yazılanların çokluğu

Fazlalığıydı

Yazı için o insana rahatsızlığa şevk veren

Belki de okumanın

Okunanların…

Okunanların sevgisi

Bazen de, biraz nefretle karışık tenkidiydi

O yazılarda

Yazılanlarda akseden…

Yazmak tam bir hastalıktı okuyanlar için

En az konuşmak kadar...

Öyle ya!

Bazıları da yalnız konuşarak yazarlardı…

Her ne kadar

“Söz uçar, yazı kalır” ise de

Onların tarzı öyle idi

Karışılmazdı…

Ne de olsa

“Vardı her yiğidin bir yoğurt yiyişi…”

Belki dinlenilirdi

Dinlettirirdi kendini dostlarına

Biraz da düşmanlarına…

Yazılanların dostları olduğu kadar

Biraz da olurdu düşmanları...

Bir de yazanların

Belki de düşünenlerin

Düşüncelerin…

Hastalık kötü müydü?

Bütün hastalıklar kötülük müydü?..

Bence, bütün kötülükler hastalıktı...

Hastalıktandı bütün o kötüler...

Kötülük, kötüler hastalığı...

Her kötülük yazılmalıydı ki

Hastalık teşhis olunsun

Hem de ona tanı konulsun

Tedâvisi mümkün olsun…

Tedâvisi mümkün oldukçaydı

Kötülerin

Kötülüklerin giderisi...

Hastalık bulaşıcıydı

Yazı yazanlar için

Yazı için, yazılanlar için…

Bir yazı diğer bir yazıya bulaştırıyordu insanı

O da başkasına…

Bulaşıcı bir hastalık, bulaştırıcı…

Sonra geliyordu tiryâkilik...

Yazmanın tiryâkiliği

Vazgeçilmezliği

Vazgeçilemezliği…

Bir de yazılanların

Yazanların

Tıpkı okumak gibi...

Her şey yazılmıştı okuyanlar

Okuyabilenler

Okumayı bilenler için…

Okuyabildiğinceydi yazılar

Okunabildiğince…

Kimisi çok küçük harflerle yazılmıştı

Kimi de çok büyük

Kalın harflerle...

Bazısı da şifre ile

Gizlice…

Hepsinin de vardı birer okuyucusu

Okuyabilenindi yazılar…

Yazmak

Okumaya

Bir de okutmaya olan sevgimizdi

Sevgilimizdi o yazılanlar

Sevdiğimizdi...

İnsan sevmeden yazamazdı

Sevginindi o yazılar…

Sevmenin, sevilmeye

Beğenilmeye

Beğendirmeye olan özlemin…

Okumanın merakındandı o yazılar

Yazılanların merakındandı o okumalar

Okutmalar…

Bilgi bir ihtiyaçtı

İhtiyacın fazlalığındandı yazılan bütün o kitaplar...

Tıpkı hava gibi, su gibi

Işık gibi, nur gibi…

Aydınlanmaya

Işığa olan ihtiyacımızdandı bütün o yazılanlar

Bir de aydınlatmaya…

Belki de karanlıktan korktuğumuzdandı

Karanlığa olan korkumuzdandı o yazılanlar

Bilgisizliğin, cehâletin karanlığına…

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençler katılımcı demokrasi istiyor

    Halkın 5’te 1’i yeterince ısınamıyor
    📷

    'Bu ayvadan yiyen elma yemeyi bırakıyor'

    Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti

    İndirin o resmi oradan

    Kira uyarısı

    Elektrik şirketlerinin yeni oyunu

    % 48 faturasını ödeyemedi

    Son 24 saatte 215 kişi vefat etti

    Vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

    Sedat Peker: En çok bilgi akışı AKP içinden

    'Diyet, ilaç ve egzersiz ihmal edilmezse diyabet hiçbir problem oluşturmaz'

    Salgında en çok sağlık çalışanlarının ruh sağlığı olumsuz etkilendi

    Paris Ulu Cami'den, Fransız hükümetine 'dışlanma' tepkisi: ''Reddediyoruz''

    “Bosna Kasabı” lakaplı zalim Mladic'in duvar resminin korunmasına BM'den tepki

    'Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden büyük endişe duyuyoruz'

    Hollanda, 3 hafta 'kısmi kapanma'ya gidiyor

    Biden - Şi görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama
    📷

    Doğu'da en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

    TBMM'nin Azerbaycan kararı Resmi Gazete'de

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakka hizmet iddiasındakiler daha neyi bekliyorsunuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Mevziler el mi değiştiriyor?
    Misbah ERATİLLA

    Lâdikli Ahmet Ağa ve Bediüzzaman
    Osman ZENGİN

    Şahabeddin Ünlü
    Adnan NACİR

    WhatSevapp
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    La ikrahe fid din
    Risale-i Nur'dan

    Bâkî bir hüsün, fânî bir müştaka razı olamaz
    Ramazan Çalışan

    Bu kâinat, sultansız olmaz
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nurdaki guruplar ve özellikleri - 4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.