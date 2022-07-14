"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Zü’l Cenâheyn” olabilmek...

Orhan Ali YILMAZ
14 Temmuz 2022, Perşembe
“O müminler ki, gerçekten felah buldular. Onlar ki, namazlarında huşû içerisindedirler. O kimseler ki, boş ve de faydasız şeylerden yüz çevirip uzak dururlar. Onlar ki, zekâtlarını vermekte devam üzeredirler. O kimseler ki, mahrem yerlerini eşleri ve de câriyeleri dışında haramdan korurlar. Onlar, bu yaptıklarından dolayı yerilip suçlacanak da değillerdir. Bunun dışında kalanlar ise, işte, onlar haddi aşmış kimselerdir. O müminler ki, emanetleri gerçek sahibine teslim ederler, verdikleri sözlerinde caymaz, ahdlerini yerine getirirler. O kimseler ki, namazlarının takipçisi olmakla onda devam üzerindedirler. İşte, onlar, Firdevs’in vârisleridir ki, o Cennet’te ebedî kalacaklardır...”

Mü’mimûn Sûresi, 1-11

***

Bir denge, bir ölçü, çoğu zaman bir mümin olarak bir türlü tutturamadığımız.

Hukûkullar ve hukûk-u ibâd...

Birini yapsakta diğerini muhakkak, kesin eksik, yarım bıraktığımız...

O, uçurmaya çalıştığımız, uçabileceği iddiâsında olduğumuz, o tek kanatlı, garip, bir o kadar da acip, gülünç kuşumuz...

“Sâhil-i selâmeti” bulmakta kendimizi bir türlü zorladığımız, zorlandığımız...

***

Müminlerin “gerçek” sıfatları.

Ya da “gerçek” müminlerin taşıması gereken özellikleri...

***

Mümin iki görevle tavzif edilmişti.

Allah’a kulluk, bir de insanlara karşı adaletli, hakperst ve de dürüst olmak..

***

Allah’a karşı olan görev ve sorumluluklarımız belliydi..

Büyük günahları terk etmek, elinden geldiğince de küçüklerinden sakınmak...

Namaz, oruç, zekât, hem de gücü yetebildiğinde hacc gibi...

Kullara, yani insanlara karşı olan sorumluluklarımız..

Verdiğimiz sözlerin takipçisi olmak, sözlerimizi yerine getirmek, onları aldatmamak, aşağılayıp yermemek, küçük görmemek...

Eğer yakın akrabamız ise, hürmette ve de hizmette kusur etmemek...

Eğer zengin isek, “verilmiş” malımızdaki “fakirin hakkını” unutmamak, yani zekâtını vermek, bu arada “ilmin zekâtını” da unutmadan...

Üstâd Hazretleri, konuyla alâkalı olarak, Mesnevî’sinde:

“İ’lem eyyühe’l-aziz!

İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a’mâl-i sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukûk-u ibâda tecavüz etmemekle, hukûkullahı da bihakkın îfa etmekten ibarettir...” diyordu.

***

Allah, kendisine karşı olan sorumlulukları yerine getirmeyenlerden “dilediklerini” affedebiliyordu.. Ama insanlara karşı olan sorumluluk ve de hakları affetmeyeceğini söylüyordu.

Tâ ki, hak sahibi hakkını alıncaya veya helâl edip affedinceye kadar..

Hatta bir hadîste, kendisi şehâdet mertebesini ihzâr etmiş, sekerât hâlinde, şehit olmaya o en yakın, fakat annesinin, hakkını kendisine helâl etmediği birisinin bile Cennet’e girmekte ne kadar zorlandığından bahsediliyordu...

Şimdi, yukarıdaki âyet meâllerine tekrar, “dikkatlice” bir göz gezdirerek, önce kendimize, sonra da etrafımıza şöylece bir bakalım.

Kendimizi “gerçek” Müslüman olarak tanımlayan bizler, acaba kaçımız, “Zü’l Cenâheyn”, yani şu “çift kanatlı” olarak sağlıklı bir biçimde “rahatça” uçabiliyorduk?..

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP ilk seçimde gider

    Covid-19’da sert dalga başladı

    “Her şey Erdoğan için” noktasına geldik

    Konut fiyatlarında da Avrupa şampiyonuyuz

    Açlık sınırı 12 bin liradan az değil

    Ağbaba: İşsizlik TÜİK’e göre azaldı, İŞKUR’a göre arttı

    Kâinatın en derin fotoğrafıyla tefekkür saati...

    Çeşme'deki yangın devam ediyor

    Sri Lanka’da bir devrin sonu

    DSÖ’den Kovid-19 kararı

    Maymun çiçeği vakaları 10 bine yaklaştı

    Bayramda trafik kazalarında 31 kişi öldü

    6’lı masanın sonraki buluşması 7 Ağustos’ta

    Almanya'da haziran ayı yıllık enflasyon oranı açıklandı

    Twitter'dan Elon Musk'a dava açma kararı

    İsrail ve Yunanistan'dan ortak tatbikat

    Beyaz Saray'ın eski yetkilisinden 'darbe' itirafı

    Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

    İtalya Başbakanı'ndan 'Rus gazı' açıklaması

    Sri Lanka Devlet Başkanı ülkeyi terk etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AKP ilk seçimde gider
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “YAŞ ihraçları yargıya açılsın” derken, geldiğimiz yer...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz izdüşümleri
    Ahmet BATTAL

    Devlet, memuru ve siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İdareciler yanlış yolda
    Genel

    Covid-19’da sert dalga başladı
    Osman ZENGİN

    Muhsin Doğru Ağabey
    Mikail YAPRAK

    Kurbanlar kabul olsun, gönüllere huzur dolsun!
    Ali FERŞADOĞLU

    Kâbe yolları ve ittihad

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.