Bir “Bediüzzaman araştırmacısı:” Atillâ Yılmaz...

Mesleğimiz (gazetecilik & yayıncılık) icabı kitaplara kaynaklık eden yazılara, hele serî yazılara ne kadar ehemmiyet verdiğimizi bilirsiniz. Hakeza gazetemiz “Yeni Asya”nın bu husustaki zengin birikimini...

Şahsî yazılarımızda birkaç defa belirttiğimiz üzere, “teşebbüs” mânâsında—merhum Şaban Döğen misali—nâşirlik cesaretimiz olsaydı bilhassa “Yeni Asya Neşriyat’ın yetişemediği” kitaplık çaptaki çalışmaları neşretmekten kaçınmazdık!

Bu çerçevede iş birliği yapacağımız kalem ehlinin ilk sıralarında, bizim nazarımızda kıymetli bir “Bediüzzamanve Risale-i Nur araştırmacısı” olan Atillâ Yılmaz gelirdi. (“Kapsama alanı”mızda da—istisnasız— en az bir düzine imza olurdu...) Çünkü onun “kitap” olarak değerlendirilmeye lâyık, hakikaten güzel yazı çalışmaları mevcut.

[Ara not: Atillâ Yılmaz’ın Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan şimdilik tek kitabının “Tarihî Açıdan Bediüzzaman Said Nursî’nin Divan-ı Harb-i Örfî Savunması” (Mayıs 2013) olduğunu belirtelim. Bize göre “şaheser” vasfındaki bu kitap, Bediüzzaman’ın meşhur müdafaasını şerh ederken aynı zamanda “31 Mart Hadisesi”ni önüve arkası ile irdeliyor.]

ALTI YILIN SERÎLERİ

İşte, “Atillâ Yılmaz” imzasıyla 2013-2019 yılları arasındaki altı yıllık müddet zarfında neşredilmiş bulunan serî yazılar:

2013: “Risale-i Nur hizmetinde fedakâr hanımlar...”

2015: “Said Nursî ve siyasal İslâm,” “Ezana hürriyet mücadelesi ve Said Nursî,” “Cumhuriyet ve Said Nursî...”

2016: “Anarşi ve teröre Said Nursî’den çözümler,” “Sungur Ağabey’le hayatımın en zor namazı!,” “Ya kavgaya karışacaktık ya da okulu terk edecektik!”

2017: “Bediüzzaman’ın İstanbul seyahatinde çantasında neler vardı?,” “Tarihte Bediüzzaman ve Enver Paşa birlikteliği,” “Bediüzzaman’ın eyvahları!,” “Ermeni mes’elesi,” “Türkçülük ve Kürtçülük üzerine,” “İslâm kadınını ifsat komiteleri...”

2018: “Yüz yıldır tartışılan 31 Mart,” “Metin Toker ve Bediüzzaman,” “Teşkilât-ı Mahsusa ve Bediüzzaman...”

2019: “Etnik ayrılıkçılık ve Bediüzzaman,” “Kalbe ihtar edilen bir mes’elenin tahlili [Hz. İsa (as) & Deccal],” “Tarık Zafer Tunaya’ya cevap,” “Bilal N. Şimşir’e cevap,” “Haccın hikmetleri ve ittihad-ı İslâm...”

Toplam 21 serî adet yazı!

VE KÜÇÜK NOTLAR...

Gazete sayfaları arasında kaybolup gitmesine(!) râzı ol(a)madığımız bu mühim serî yazılar kitaplaşmayı bekleyedursun biz mevzuyla ilgili sair notlarımızı arz edelim:

l 2013-19 seneleri arasında Atillâ Yılmaz’ın yazı performansı 2014’te sıfır çekerken 2017’de zirve yapmış (50 yazı). Toplam yazı sayısı ise 136.

l 2013 senesini silme “serî yazılar”la geçiren Yılmaz, sair senelerde de “serî yazı” gayretini sürdürmüş. Yıllık ortalama “3,5 serî yazı”ya tekàbül ediyor ki bu her yazarın kaldırabileceği bir “yük” değil! Şöyle ki: Yazar, sâdık ta’kipçilerinin de bildiği gibi, “akademik” (ilmî) bir üslûpla, çalışmalarında başta Külliyat olmak üzere anlı şanlı yazarların eserlerini esas almakta. Yazılarının ekseriyeti “dipnot”lu. Kalem erbabının takdir ve teslim edeceği üzere “dipnotlu kitap,” referans alınan eserleri ciddî süzgeçlerden geçirerek onlardan istifadeye medar bilgiler servis etmek, yanı sıra onları yorumlamak demek.

l Müstakil veya serî olsun fark etmez yazıların ekseriyeti “Risale-i Nur’un şerhi” mesabesinde olup, “Kalbe ihtar edilen bir mes’elenin tahlili”—ki en uzun serî yazıdır—ile “Haccın hikmetleri ve ittihad-ı İslâm” serîleri başlı başına “şerh ve izah” şümulündeler.