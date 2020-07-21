Bir “Risale-i Nur araştırmacısı:” Cevat Çakır

Gazetemizin velût kalem ehli ailelerinden “Çakır’lar”dan Cevat Çakır’ı “çevre yazarı” olarak bilirsiniz, değil mi? (Ma’lûm, her yazarın—umumî olarak—şahsî mesleği veya dert edindiği ya da muhabbet beslediği mes’eleleri çerçevesinde belli bir “yazı sahası” mevcut.)

Fakat bu hususiyetine—bizim açımızdan—bir artı değer daha eklendi : “Bediüzzaman ve Risale-i Nur araştırmacılığı...”

Bir aralık (Ocak 2017-Haziran 2019 tarihleri arasındaki yaklaşık 2,5 sene boyunca) bir nevi “istirahat”e çekilen yazar, istikrarlı bir dönüş yaptı. Zira yazarımız “Risale-i Nur ummanı”na dalgıç-misal girmiş görünüyor ki âdeta uçsuz bucaksız bir deryadan biz “Yeni Asya okuyucuları” için—son bir yıldır—ha bire “inci”ler toplayıp derliyor. Dolayısıyla “Bediüzzaman ve Risale-i Nur okumaları”na bir nebze de olsa katkıda bulunmuş oluyor...

Yanlış anlaşılmasın: “Yorumsuz” bile olsa derleme yapmak “kolay iş” değil. Çünkü Külliyat’ın çeşitli yerlerindeki—çoklukla da Lâhikalar’dan—“belli bir mevzuya dair” kıymetli ve de mânâlı tesbitler ile anekdotları bir araya getirmek haddizatında zor bir iş!

46 YAZILIK 10 DERLEME

Köşesinde (“Çevreci Bakış”) Risale-i Nur derlemelerini “serî yazı” şeklinde aksettiren yazarın derleme çalışmalarına şöyle bir göz atalım mı, ne dersiniz?

İşte, 21 Haziran 2019-05 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki 12,5 aylık müddet zarfında neşredilen “serî derlemeler” (neşir tarihi itibarıyla):

2019’da:

* Bediüzzaman’ın gözüyle saff-ı evvel talebeleri (15 yazılık),

* Saff-ı evvel talebelerin Risale-i Nur’u anlamaları (4 yazılık),

* Risale-i Nur’da derd-i maişet (2 yazılık),

* Bediüzzaman’ın talebelerini birbirlerine benzetmesi (2 yazılık)...

2020’de:

* Risale-i Nur’da ağaç (7 yazılık),

* Said Nursî’den ta’ziye örnekleri (2 yazılık),

* Risale-i Nur’da bereket (3 yazılık),

* Risale-i Nur’da gazete ve gazeteciler (4 yazılık),

* Risale-i Nur’da Nur ve Gül fabrikası (3 yazılık),

* Risale-i Nur’da yağmur (4 yazılık)...

Yani toplamda 51 A4 sayfası uzunluğunda 46 yazılık 10 adet derleme—maşallah!

VE BİLUMUM NOTLAR...

* Yazar—başta “Risale-i Nur derlemeleri” olmak üzere orijinal serî ve müstakil çalışmalarıyla ma’ruf “Yeni Asya Neşriyat (YAN) Araştırma Merkezi” misali—kendi çapında “derleme ustası” olmuş! Umulur ki YAN,—muhtemel yeni projeleri için—Cevat Çakır’ın bu “derlemecilik” hususiyetinden faydalanır, hattâ faydalanıyordur...

(Hâliyle yazarın “çevre” mevzulu yazıları epey azalmış durumda: 13 ayda epi topu dört yazı... “Çevreciler” için bu durum biraz “üzücü”dür her hâlde; çünkü gerek yurt özelinde gerekse de dünya genelinde “çevre”nin—affedersiniz—bu kadar talan edildiği, ekolojik sistemin bu denli zarar gördüğü başka bir devir olmamıştır sanırız! Belki yazarımız zamanla “çevre yazıları” ile “Risale-i Nur’dan derlemeleri”ni belli bir periyodik dengeye getirir...)

* 3 Kasım 2019 Pazar günlü “Saff-ı evvel talebelerin Risale-i Nur’u anlamaları-4” başlıklı yazı, bilâhare tam iki hafta sonra (17 Kasım 2019) aynı gün kâğıt baskıda mükerreren neşredildi; fakat bu “hata” fark edilir edilmez—elbette—“yeniasya.com.tr”de “giderildi...”

Son verirken, “Bediüzzaman ve Risale-i Nur araştırmaları”na ayrı bir ehemmiyet atfeden okuyucular adına yazarımıza tebrik ve takdirlerimizi iletiyoruz!