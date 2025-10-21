Günahlardan kaç

ŞİİR

Zaman âhirzamandır en dehşetli bir zaman, Günahlar sel gibidir alıp götürür inan. Günahlar cezbediyor zehirli bir bal gibi, Nefsini kurtaramaz nedir bunun sebebi? Hissiyat galip olsa aklı kalbi susturur, Ulvî duygularını yavaş yavaş soldurur. Deccal ve süfyan ise teşvik eder israfı, İsrafa alışanın belli artık tarafı. Tuzaklardan biri de taife-i nisâdır, Onlar vasıtasıyla yok olan ahlâk ardır. Kadınlar büyük bir rol oynar âhirzamanda, Yuvasını terk edip şehveti uyarmakta. Kadınların şerrinden Allah’a sığın derhal, Onların belasından Allah’a sığın her hâl. Kadının fitnesinden Allah’a sığın heman. Onların hilesinden Allah’a sığın her an. Bunun çaresi ise takva dairesidir. Tevbe ve istiğfarla günahı yok etmektir. İslâm’ın ahlâkını terk ettik terk edeli, Medeniyet adına bıraktık ar, edebi. Haramlar helâl gibi sıradanlaştı artık, Günah bataklığına battıkça hepten battık. Günahların kirini misk ü anber zannettik, Böyle yaşarken ölsek ahireti kaybettik. Hayatta ve ahlâkta büyük bir anarşi var, Hemen herkes kalmıştır bu müthiş halden naçar. Günahta tiryakilik günahlara celbeder, Battı balık diyerek günaha devam eder. Aynı lezzet içinde günahın elemini, Görebilirsen eğer, çek el ve eteğini. Lezzet sandığın günah, zehirli dil gibidir, Bir an haz alsan bile, hayatını bitirir. Müsbet duygularımızın, nurları söner bir bir. Hatta ölüp yok olur, insan serapa şerdir. İnsaniyet-i kübra İslâmiyettir ancak, Haydi durmayın artık İslâm açmıştır kucak. Kur’ân ve sünnetine sımsıkı sarıl artık, Kurtuluş böyle ancak heva hevesi attık. Günahlar etki etmez olsa tahkikî iman. Bunu elde edelim kurtuluş böyle inan.

