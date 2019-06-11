Bu yıl da “Yeni Asya”nın Ramazan sayfası çok güzeldi!-3

Elhamdülillah bu sefer elimizi çabuk tutarak(!), arayı fazla açmadan “Ramazan sayfası” değerlendirmemizi hazırlayabildik.

“Hatırlatmak” kàbilinden, bu yılki Ramazan sayfasında “serî” tarzında neşredilen yazı vs’leri kaydederek mevzuumuza başlıyoruz (yazar ve şairlere göre alfabetik sırayla): Abdil Yıldırım’dan “rubailer” Elmasnur Yüksekdağ’dan “Kur’ân sözlüğü,” Havva Küçük Konur’dan “Tıbb-ı Nebevî,” Hüseyin Şahinoğlu’ndan “Îmanın mahiyeti,” İbrahim Ersoylu’dan “Şeytan’ın desiseleri,” İhsan Yıldırım’dan “Ramazan takvimi,” Kübra Ünüvar’dan “Dünyada İslâm mühürleri,” Mehmet Erbaş’tan “Risale-i Nur’dan cevaplar,” Mustafa Göknur’dan “İslâm’da adalet” ve Said Yüksekdağ’dan “Risale-i Nur gözüyle günahlar...” Bilvesile, bizi müstefid kılan bu kalem ehline teşekkürlerimizi arz ederiz!

DETAYLI NOTLARIMIZ!

*“Dünyada İslâm mühürleri:” Kübra Ünüvar sürprizlerine bu sene de devam etti; Türkiye’miz dâhil İslâm coğrafyasından en güzel cami ve mescitleri mevzu edindiği serîde “tüm Ramazan boyu” (en uzun serî yazı) bizleri hem aydınlattı, hem de âdeta gezdirdi... Anlattığı/gösterdiği numuneler muhteşemi ve mütevazıı ile ibretâmiz ve göz doldurucu idiler!

*“Îmanın mahiyeti:” Hiç şüphesiz bu seneki “Ramazan sayfası”nın en kıymetli serî yazısı... Tam 27 yazılık serîde bu en mühim mevzu (“îman”) neredeyse “kitaplık” evsafta işlenmiş—işbu serî burada kalmamalı, behemahâl kitaplaşmalı! (İlk gün “Îmanın mahiyeti” adıyla başlayan seri ikinci-üçüncü günler “Îman nuru” başlığıyla verildi; fakat dördüncü gün ilk ismine avdet etti/rildi! Aslında ikinci başlık, mevzuu anlatması bakımından daha mânâlıydı—ki serînin özü ondan ibaret: “Îman nuru.” Yani “Îman ‘nur’dur.” meseli.)

*“İslâm’da adalet:” Bir derleme. Tarihten kıssalarla, ta’bir-i diğerle “büyük insanlık” olan İslâmiyet’in ibretlik adalet örneklerine şahit olurken “Hâlbuki şimdilerde ne hâldeyiz!” demeden edemedik...

*“Kur’ân sözlüğü:” Adı üstünde, bir sözlük. Ama epi topu üç mefhumun (“takva,” “sırat-ı müstakîm” ve “şükür”) izahıyla “yetinildi...”

*“Risale-i Nur’dan cevaplar:” Risale-i Nur’dan bir derleme. Talebeleri vs. sormuş, Bediüzzaman Hazretleri cevaplamış. (Belî Üstadım, sadakte Üstadım!..)

*“Risale-i Nur gözüyle günahlar:” Başından sonuna kadar bir kitap gibi hazırlanmış bir serî yazı—14 yazılık. Mevzuun satırbaşları teker teker ve tabiî ki icmâlen işlenmiş.

*“Şeytan’ın desiseleri:” Üçüncü en uzun seri yazı—22 yazılık... Yazarın—tıpkı birkaç senelik “Ramazan sayfası”nın meyvesi olan “Görgü Kuralları” kitabı gibi—bir kitabın kaynağı/cüz’ü olabilecek kıymeti haiz, “Uyma şu Şeytan’a!” dedirten bir çalışma.

*“Tıbb-ı Nebevî:” Altı yazılık seri, “sonraki Ramazan’larda devam edeceği” fikrini tedaî ettiriyor gibi; zira bu sene bu gepgeniş mevzu Ramazan münasebetiyle olsa gerek “ölçülü beslenme”yle sınırlı tutulmuş. Hem yazarın “Ramazan yazısı” tarzının da böyle olduğu—sizce de—ma’lûm, değil mi?..

VE BİRKAÇ NOT DAHA...

*Şiir çalışmaları olan “Rubai/ler” (dörtlük/ler) ve “Ramazan takvimi” tabiî olarak Ramazan boyunca devam etti—zaten yerleri sâbitti. Ayrıca Mehmet Kovancı’nın “Ramazan ve oruç” mevzulu şiirleri de—ki iki adetti—epey yoğun sayfada yer bulabildi.

*Maalesef “mükerrer yazılar” da oldu—Ramazan’da olur böyle vak’alar! Şöyle ki “Îmanın mahiyeti” serîsinde “Îman nuru-tahkikî îman ilişkisi” başlıklı bölüm birkaç gün sonra “Îman nasıl elde edilir?” başlığıyla takraren verildi; hakeza “Şeytan’ın desiseleri”nde “Rahatlık hizmeti aksatır” başlıklı bölüm birkaç gün sonra aynı başlıkla neşredildi...

Dikkatinizi çekmiştir: “Ramazan sayfası” mütalâalarımızda—üç senedir—aynı başlığı kullanageliyoruz! Zira hemen hemen tamamı “Risale-i Nur gözlüğü”yle hazırlanmış yazı, şiir vs’lerle bezeli bir sayfa için “çok güzel” vasfından başkasını kullanmak mümkün değil...