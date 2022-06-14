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14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

“...Ve insan her kelimesiyle kendini ele verir!”

14 Haziran 2022, Salı

BİZİM AİLE

İnsanı insan yapan, “ideâlleri, duyguları ve hedefleri”dir, bunları yerine getirmek için donatıldığı cihazlarıdır. Bu yönleriyle baktığımızda “akıl, sır, his, hafıza” gibi duygularımız hep aç kalmaktadır. (...) Yâni insanı insan yapan ne varsa âdeta bütün insanlarda, bu dünyâda tam karşılığı yok. Demek ki başka bir âlemde doyurulacağız, başka bir âleme namzediz… Aksi takdirde bu kadar cihazlar verilmezdi, ebediyet arzusu içimize konulmazdı... (Elmas Zeynep Salihoğlu)

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İnsan kalbindeki kelimelerde gizlidir, lisan nasıl ise insan da öyledir. Bilgisi, anlayışı, sevgisi, saygısı, edebi, hoşgörüsü, tahammülsüzlükleri, eksikleri, eksildikleri, teslimiyeti, duruşu, ruhu(...) ve şahsiyeti kelimeler vesilesiyle anlaşılır. Ve insan her kelimesiyle kendini ele verir! (...) İnsanın konuşma üslûbu “yaradılışı, edebi ve zekâsı” üzerine şekil alır; zira bilindiği gibi, fikir ne ise zikir (...) odur. Lisan insanın en yalın ve en berrak yansımasıdır. (Fazilet Kırmızı) 

*

Ne zaman ki insanlar îmanla ve Sünnet’le [ruh ve] bedenleri beslerlerse, o zaman insânî, îmânî mertebeye çıktıkları gibi toplum da sulh ve sükûna kavuşup saadetli bir toplum olur. (M. Fahri Utkan) 

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Yemek öncesi, sırası ve sonrasındaki su tüketimi oldukça önemli bir konudur. / Yemekten önce iki bardak su tüketen kişiler yemek esnâsında çok daha az kalori almaktadır. Su, doygunluk hissi vererek daha çok yemek yemenizi engelleyecektir. Bu sebeple, yemekten 10 dk önce tükettiğiniz su (...) sizi ekstra kalori alımından kurtaracaktır. / Yemek esnâsında su tüketmemeye özen gösterin; bu, besinleri yutmanızı kolaylaştırarak daha hızlı ve daha çok yemenize sebep olmaktadır! / Yemekten sonra da “hazımsızlık problemi yaşamamak” adına en az 1-1,5 saat sonra su içmeye başlamalısınız... (Nurbahar Salihoğlu) 

GENÇ YORUM

“İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 244.) Bu yolculuğun altın çağı “gençlik” dönemidir. Bu zamandaki ameller kişiye “pişmanlık” ya da “rahmet” olarak döner. (Cenk Çalık)

*

Anne-babaların şefkat ve merhameti gençlerin maharetini sergilemesine engel olmamalı, bilâkis teşvik etmelidir. Evet, hayatın âfetlerine karşı onlara sığınak olalım, sevgi ve desteğimizi hissettirelim; ancak üzerlerinde gereksiz titremelerle onların güneşine gölge, yağmuruna perde olmayalım! (M. Said Zeki) 

*

Bir kişinin istidatları ne kadar yüksekse onun kaldırabileceği görevler de o nispette artmaktadır. (Süeda Yaşar) 

*

(...)Peygamberimiz (asm) fıtratı tanıyarak ona göre nasihat verir ve yönlendirirdi. (...) Hiç [kimseye] “Değişeceksin, böyle olmaz!” demedi, çünkü İslâm’ın zamanla onları terbiye edeceğini biliyordu... (Şeydâ Sultan Zengin)

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Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Mayıs 2022 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 207
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