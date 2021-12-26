"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Her zamanın bir hükmü vardır

Osman KOYUNCU
26 Aralık 2021, Pazar
Gerçi bu zamanda Nur mesleğini tarikat mesleği ile kıyaslamak, bin sene önceki tıp ilmi ile günümüz tıp ilmini kıyaslamak gibidir.

Tarikatlerin, zamanında büyük hizmetler yaptığı bir hakikattir. Fakat her zamanın bir hükmü vardır, bugünkü insanların sorularının çoğuna tarikat yolu ile cevap vermek mümkün değildir. Kabiliyetlerin çeşitli mertebeleri vardır ve bazı insanların kabiliyetleri tarikatla tatmin olabilirler, her insan tatmin olduğu yerde kalmalı ve o meslekle yürümelidir. 

Bediüzzaman, Lem’alar’da, Şeyh Sadi Şirazi’den özetle şu meseleyi naklediyor. Tekkede gördüğü bir talebesini birkaç gün sonra medresede görüyor. Niçin feyizli tekkeyi bırakıp medreseye geldiğini soruyor. O talebe, tekkedekiler eğer muvaffak olurlarsa kendilerini kurtarabilirler. Medresedekiler ise yüksek himmet sahibi kişiler, kendileri ile beraber çok kişileri de kurtarmaya çalışıyorlar der. Malûm, o zamanın medreselerinde olduğu gibi günümüz medreselerinde genelde Arapça gramer, bazı kitaplar ve çoğunlukta da fıkıh ilmi okutuluyor. Bu şekildeki medrese ilimleri tarikatlardan daha üstündür. Bediüzzaman, Risale-i Nur iman hakikatlerini en açık şekilde ders verip, bütün zındıkları ve en inatçı filozofları susturuyor diyor. Bu hakikatleri bırakıp veya sekteye uğratıp veyahut kanaat etmeyip, tarikat hevesi ile Risale-i Nur’dan uzaklaşmak, şefkat tokadı gerektirir diyor. (Lem’alar, 639 bilmana)

Bu zamanda Risale-i Nur en muammalı konuları açıklıyor, en zor anlaşılan meselelerini akıllara yaklaştırıyor. 

Tarikatlar döneminde inkâr azdı ve inanmayanlar ise çok zor imana giriyordu. Tarikatlar, o zamanda imanın feyizlerini anlatıp yaşatarak hizmet yapıyordu. 

Risale-i Nur, su damlası veya cam parçasının güneşin bütün ısı, ışık ve renk gibi özelliklerini gösterdiği gibi Allah’ın sonsuz Vahdaniyetini her yarattığı mahlûkatta Ehadiyet tecellisi olarak gösteriyor, bir insanın kâinatın küçük bir misali olduğuna vurgu yapıyor.

Şeriat ile tarikat arasında şöyle bir fark vardır. Güneşin ısı ve ışığından istifade etmek isteyen birisi, ya doğrudan güneşe karşı durup, vücudunu döndürüp, istediği gibi ondan istifade eder veya birisi güneşe karşı bir ayna tutar, o da o yansıyan ışıktan faydalanır. İşte tarikatla şeriat arasındaki fark, güneşle aynada yansıması arasındaki fark gibidir. Bediüzzaman, tarikatın ve hakikatin en yüksek mertebeleri, şeriatın cüzleri hükmüne geçer der. 

Demek ki şeriat çok kapsamlıdır. Şeriat bir ağaç ise tarikat bu ağacın küçük bir dalı hükmündedir. 

Tarikatsız Cennete giden çoktur, fakat şeriatsız giden yoktur. Bu zamanda ilim erbabının güneşi tanımak için aynadaki yansıması ile uğraşması yerine doğrudan doğruya güneşi tanımaya çalışması daha kestirme ve güvenli yoldur. 

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faize sözde savaş, özde teşvik

    Kanada İslamofobik yazı için özür diledi

    Süt üreticilerinin hevesi kursağında kaldı

    Döviz düştü, gübre ve mazot düşmedi

    Şoför esnafı dövizin düşüşünden nasibi alamadı

    İndirim beklerken bindirim devam ediyor

    Memurlar: Vergi muafiyeti yeterli değil

    İktidardan YSK’ya: Seçime hazır mısınız?

    Önce alış fiyatları düşsün

    NATO-Rusya Konseyi 12 Ocak'ta toplanacak

    85 gün sonra rahatlatan görüntü

    'Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı'

    Türkiye'de son 24 saatte 145 kişi vefat etti

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

    Erdoğan TOBB’a da öfkeli

    Pakistan’dan Putin’e destek

    Yoksullaşarak büyüyoruz

    Adalet Bakanı siyasette tam gaz

    Myanmar'daki cuntaya tepkiler büyüyor: 'Bu katliamı insanlığa karşı bir suç olarak şiddetle kınıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman siyaseti için yol haritası
    Genel

    İktidardan YSK’ya: Seçime hazır mısınız?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Erdoğan da yeni başkana çiçek verir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet önden buyursun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Geleceğe nefes olmak
    Mehmet KARA

    Hukuk devletinde erken seçim olmaz mı?
    Cevat ÇAKIR

    Bediüzzaman’dan Hulusi Beye (1)
    Genel

    Süt üreticilerinin hevesi kursağında kaldı
    Misbah ERATİLLA

    Mehmet Şerif Nazlıcan ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.