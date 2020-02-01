"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Depremden korkmayan, bu yana gelsin!

01 Şubat 2020, Cumartesi
Doğup büyüdüğüm Ankara’da, 14 yaş civarındaydım.

Ulus’tan, eve gideceğim belediye otobüsüne binmiştim. Otobüsün hareket saati gelmemiş, rölantide çalışıyordu. Ben de camdan dışarı bakıyordum. Dışarıda, birden hareketlilik ve telâşe başladı. Yolun karşısındaki binaların camlarından dışarıya atlayanlar oldu. Demir profilden yapılan otobüs durağının sallandığını gördüm ve bir manâ veremedim. Meğer etrafta bir yerde deprem olmuş, hadise oymuş. Çocuklukla, gençlik arasında hafızamda yer eden tek deprem hadisesi oydu. Ben otobüsün içinde, zaten otobüsün sarsıntılı çalışmasından anlamamış, hissetmemiştim, ama depremin nasıl bir afat olduğunu, az-çok anlamıştım. Ankara zaten, deprem haritasında son bölgelerde yer aldığından, pek depremi bilmezdik.

Ne zaman ki, evlenip Erzurum’a gittiysem, ilk depremi, 1983 senesinde orada yaşayarak gördüm. Evimiz en üst katta olduğundan, bayağı bir sallanmış ve çok korkmuştum. Birkaç deprem daha oldu. 1985 senesinde Balıkesir’e tayinen gitmiştim. Orada da, birkaç deprem gördüm ve artık biz de bir deprem kuşağı sakini olmuştuk.

1989 yaz ayında Bursa’ya yine tayinen geldim. Orada da birkaç deprem yaşadık. Fakat en korkuncu ve benim, “her hâlde kıyamet kopuyor” zannettiğim, 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli, 7,4’lük depremdi. Aman Allah’ım! O ne dehşetti öyle. Hanıma dedim ki “Hanım bir yer yıkıldı” gecenin en kesif saatinde meydana gelen bu dehşetli depremde, ne bir yeri, kaç yer birden yıkılmıştı. 1 saatte gittiğimiz akrabalarımın bulunduğu Yalova’ya, 6 saatte gittiğimizi, yaşadığımız hadiseleri, gördüğümüz felâketleri buraya yazacak olsak, sayfalarca yer tutar.

Tabiî, tarih boyunca olan bu gibi; semavî ve arzî afatların sebebini Cenab-ı Hak, Kur’ânda zikrediyor. Allah’a isyan, ahlâksızlık, zulüm bunların başlıcalarıdır. 28 Şubat 1997 hain hareketinde; millete, milletin değerlerine tasallut olup, dünyanın meşrû işleyen düzenini değiştirip, gayr-ı meşrû olan keyiflerine göre ayar çekmeye kalkanlara karşı da Allah, ayar çekip, hem de o fitnenin merkezi Gölcük Donanma Komutanlığı’nı merkez ittihaz etmiştir.

Deprem kriz masasında, uzun müddet koordine ekibinde bulunduk. Gördüklerimiz, yaşadıklarımız ve şaşkınlıklarımız, bu nev’i afetlerin celbine sebep olanlar yüzünden, zavallı birçok masumun perişaniyeti, bizi çok üzmüştü. Peşinden, Düzce v.b. yerlerde meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam etmiştik.

Bir müddettir, kayda değer, fazla hasarlı bir deprem meydana gelmemişti. Fakat şu son Elaziz depremi, yine milleti perişan etti. Ne yapmıştık ki, nerede, kime zulüm etmiştik? Ahlâksızlık, demek ki dibe vurmuş ve gadab-ı İlâhî celb edilmişti.

Herkesi derinden üzen yaralayan, hem memleketimizin batısında, hem de doğusunda meydana gelen bu depremlerde, hem de kışın ortasında, insanlar çâr naçâr kalıyor, korkuyor, tahassungâhı, sığınacağı yeri olan evine giremiyor. 

Rabbimiz, bu gibi afatları celb eden hâllerden, aziz milletimizi kurtarsın inşâallah! Depremlerde ölen vatandaşlarımıza rahmet, yaralanan ve perişan vaziyete girenlere de yardım etsin inşâallah!

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze ve Batı Şeria'daki protestolara İsrail'den sert müdahale

    Yeni tip koronavirüs vakası İsveç'te de gözlemlendi

    BM’den de ifade hürriyeti elestirisi

    İnsan duâ ile kıymet kazanır

    Malatya'da depreme ilişkin son durum?

    İslâmiyeti anlatmak için İngiltere’den Mekke’ye yürüyor

    Gençlerimiz uyuşturucudan ölüyor

    Virüsün ekonomik bedeli de ağır olacak

    TİGEM’de dikkat çeken hayvan ölümleri

    Esnaf kepenk kapatıyor

    Doğalgaza niye zam yapılmış?

    Karaduman, Erdoğan’ın deprem sözlerini hatırlattı

    700 bin kişi Türkiye sınırında

    Lauren Booth: Dünyadaki en kötü hayat bile, İslam ile en iyi şekle dönüşebilir

    ABD, Polonya'ya 32 adet F-35 savaş uçağı satıyor

    'Bizi memnun eden, Türkiye'de herkesin bu acıya ortak olması'

    Sorularla Koronavirüs: Nedir? Nasıl yayılıyor? Kimler risk altında?

    Koronavirüs tehlikesi Rusya'ya da sıçradı

    En büyük krizi yaşıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mazlumların avukatı Bekir Berk
    Genel

    Gazze ve Batı Şeria'daki protestolara İsrail'den sert müdahale
    Genel

    BM’den de ifade hürriyeti elestirisi
    Cevher İLHAN

    “Deprem araştırmasına ‘ret’, yeni saraya ‘evet”
    Risale-i Nur'dan

    Umûmî musîbetler, ekseriyetin tevbesi ile def olur
    Genel

    Yeni tip koronavirüs vakası İsveç'te de gözlemlendi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rüstem GARZANLI

    Ne kar, ne de soğuk, engel tanımaz seferdeyiz
    Ahmet BATTAL

    Ebeleri sobeleyenler
    Genel

    Ahirzamanın kurtuluş reçetesi Risale-i Nur’da

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.