0’dan 100’e sadece 3.8 Saniyede çıkıyor

SAIC bünyesinde yer alan köklü İngiliz otomobil markası MG’nin ürettiği en hızlı seri üretim otomobil olan MG4 Electric XPOWER Türkiye’ye geldi.

Doğan Trend Otomotiv temsilciliğinde, 2.299.000 TL fiyatıyla satılmaya başlanan MG4 XPOWER, heyecan verici yeni çift elektrikli motoru, 320 kW-435 HP güç ve 600 Nm tork değerleri ile ülkemizdeki en hızlı elektrikli otomobiller listesine eklendi. 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlayan elektrikli model, mevcut MG4’ün çok başarılı yol tutuş karakterini yüksek performans ve 4x4 sürüş dinamiği ile birleştiriyor.

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