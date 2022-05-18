AB'de yeni otomobil satışlarında sert düşüş

Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, nisan ayında tedarik sorunları nedeniyle yüzde 20’den fazla azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, tedarik zincirindeki sorunların devam etmesi Avrupa ülkelerinde yeni otomobil üretimini olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

Geçen yılın nisan ayında 862 bin 443 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,6 azalarak 684 bin 506'ya indi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya’da yüzde 21,5, Fransa’da yüzde 22,6, İtalya’da yüzde 33 ve İspanya’da yüzde 12,1 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 180 bin 264, Fransa'da 108 bin 724, İtalya'da 97 bin 339 ve İspanya'da 69 bin 111 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Nisan 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 düşerek 2 milyon 930 bin 366'ya indi.

Böylece, AB ülkelerinde nisan ayında yeni otomobil satışları Kovid-19 salgınının başladığı 2020 dönemi dışarıda bırakıldığında, kayıtların tutulduğu dönemde ölçülen en düşük seviyeyi gördü. Ayrıca, otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri her ay gerilemiş oldu.