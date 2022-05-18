"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AB'de yeni otomobil satışlarında sert düşüş

18 Mayıs 2022, Çarşamba 11:04
Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, nisan ayında tedarik sorunları nedeniyle yüzde 20’den fazla azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, tedarik zincirindeki sorunların devam etmesi Avrupa ülkelerinde yeni otomobil üretimini olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

Geçen yılın nisan ayında 862 bin 443 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,6 azalarak 684 bin 506'ya indi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya’da yüzde 21,5, Fransa’da yüzde 22,6, İtalya’da yüzde 33 ve İspanya’da yüzde 12,1 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 180 bin 264, Fransa'da 108 bin 724, İtalya'da 97 bin 339 ve İspanya'da 69 bin 111 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Nisan 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 düşerek 2 milyon 930 bin 366'ya indi.

Böylece, AB ülkelerinde nisan ayında yeni otomobil satışları Kovid-19 salgınının başladığı 2020 dönemi dışarıda bırakıldığında, kayıtların tutulduğu dönemde ölçülen en düşük seviyeyi gördü. Ayrıca, otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri her ay gerilemiş oldu.

AA

Etiketler: AB, yeni otomobil, satış, düşüş
Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de enflasyon arttı, işsizlik düştü

    Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

    Benzine bir zam daha

    Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı

    Zelenskiy: Diktatör kaybedecek

    Çavuşoğlu: ABD ile sorunlarımızı çözmek istiyoruz

    Bağımsız yargı yoksa hiçbir reform yapılamaz

    UCM, Ukrayna'ya araştırma ekibi gönderdi

    Biden: Buffalo'daki ırkçı saldırı apaçık bir terör, iç terör

    ABD: 400 UFO ihbarı aldık

    Ghebreyesus: Kovid-19 mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor

    Almanya’da Messkirch Camisi ibadete açıldı

    Elon Musk - Twitter tartışmasında son durum?

    5 bölgede sıcaklıklar düşecek

    Meksika'da son 58 yılda 100 bin kişi kayboldu

    Yolsuzluğa giden para sosyal yardımları geçti

    Dolar/TL 16’ya, benzin 23’e dayandı

    DEVA’dan KHK’lılar için eylem planı

    Uygur şehrinde 25 kişiden biri tutuklu

    'Rusya ile müzakere süreci askıya alındı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu pahalılık niye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Mazlumun duası
    Ahmet BATTAL

    Sirkeci’den tren, Avrupa’dan raportör
    Ali FERŞADOĞLU

    Âileyi de siyaset değil, ancak iman esasları kurtarır
    Süleyman KÖSMENE

    Kaç Âdem vardır?
    Cevher İLHAN

    Yargıyla siyaseti sindirme oyunu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Tahrip kolay, tamir zor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kan ve şiddet yönteminin iflâsı
    Genel

    Bağımsız yargı yoksa hiçbir reform yapılamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.