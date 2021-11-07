Amerika için Türkiye’de üretiliyor

Sadece Türkiye’de üretilen yeni Mercedes-Benz Tourrider Kuzey Amerika’da yollara çıkıyor.

Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes-Benz Tourrider, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç ediliyor. Yeni Tourrider, Mercedes-Benz markası olarak Amerika pazarı için Hoşdere’de üretilen ilk otobüs olmasının yanında, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da kazanıyor. Sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan yeni Tourrider’ın AR-GE kapsamlarının büyük bir bölümü Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi’nde geliştirildi. Hesaplama ve fizikî testler ile validasyonu yapılan aracın uzun yol testleri de Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibinin sorumluluğunda Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirildi.

İki farklı kokpit, çok sayıda yenilikçi sürüş destek ve güvenlik sistemine sahip olan yeni Mercedes-Benz Tourrider, Top Sky Panorama cam tavan gibi benzersiz özelliklere sahip. Yeni Mercedes-Benz Tourrider, yaya algılama özelliğine sahip Active Brake Assist 5 (ABA 5) ile donatılan ilk otobüs olma özelliği de var.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)