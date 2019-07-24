Avrupa otomotiv pazarı daralıyor

Avrupa'da otomotiv satışları ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti.

Avrupa otomotiv pazarı 2019'un ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 1,9 daralırken, satışlar 9 milyon 829 bin 961'e geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2019 Haziran ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv satışları bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 10 milyon 22 bin 503 otomotiv satılmıştı.

Bu dönemde otomotiv pazarında en fazla düşüş yüzde 37,8'le İzlanda'da, yüzde 27,4'le İsveç'te ve yüzde 12'yle de Finlandiya'da görüldü. Satışlarını en çok artıran pazarlar ise yüzde 37,9'la Litvanya, yüzde 17,2'yle Romanya, yüzde 7,2'yle Macaristan oldu.