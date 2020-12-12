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Brisa, kış lastiği pazarını açıkladı

12 Aralık 2020, Cumartesi 17:42
2012 yılından bu yana yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu olan kış lastiği, tüm araçlar için hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken Brisa, kış lastiği pazarına ait verileri açıkladı.

Brisa’nın açıkladığı verilere göre; kış lastiği pazarında, 2019 yılında 2018 yılına paralel bir şekilde 4.4 milyon adetlik kış lastiği satışının, 3.5 milyon kadarı binek araçlar, 900 bin kadarı hafif ticari araçlar için geliştirilmiş kış lastiklerini içeriyor. 2019’da binek kış lastik pazarı yaklaşık 3,5 milyon adet ile toplam binek lastik pazarının %30’unu oluşturuyor. Ayrıca, hafif ticari araç pazarındaki kış lastiği adedi de toplam hafif ticari lastik pazarının 41%’ini oluşturuyor.

2020 ve 2021 yılları için kış lastiği pazarının, geçtiğimiz yıl ile benzer seviyelerde olacağını öngören Brisa, pandemi dolayısıyla olası uzun süreli bir kapanma gerçekleşmesi halinde 2020 yılı için bu durumun değişiklik gösterebileceğine de dikkat çekti.

Otomobil satışlarındaki artış, kış lastiği pazarını da etkileyecek

Otomobil pazarındaki talep artışının lastik sektörüne etkilerine değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “2020’nin ilk 11 aylık döneminde%67 artış gösteren otomobil pazarı potansiyel kış lastiği kullanıcısı anlamına geliyor. Bu sebeple otomobil satışlarındaki artışın kış lastiği pazarına da yansımasını bekliyoruz.” dedi.

Kış lastiği kullanımı, toplam lastik pazarı üzerinde büyüdü

Direkt son tüketiciye yapılan satış adetleri üzerine araştırmalarını ve tüketicinin davranış ve tutumlarının, ne yönde değiştiğini yakından takip eden sürdüren Brisa, kış lastiği kullanım oranlarında bireysel – binek lastiği kullanan müşterilerin ilgisinde artış grafiği olduğunu belirtti. Son 5 yılda, Türkiye’de yenileme kanallı kış lastiği pazarının adet bazında sezon bağımsız toplam lastik pazarının üzerinde büyüdüğü gözlemleniyor.

Brisa, bağımsız araştırma şirketi İpsos ile yaptığı kullanıcı davranış ve tutum araştırma sonuçlarına göre de Türkiye’de kış lastiği kullandığını beyan eden binek araç kullanıcılarının oranının %73 olduğu sonucuna ulaştı. Kış lastiği ile güvenli sürüşün önemine de dikkat çeken Evren Güzel, “Biz, kış lastiği kullanımının güvenli sürüş anlamında öneminin anlaşılması konusunda gidilecek yol olduğunu biliyoruz. Bu yönde bilinci arttırmaya yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

 

Etiketler: Brisa, Brisa kış lastiği, Kış lastiği
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