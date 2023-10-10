Busworld Europe fuarı kapılarını açtı

12 Ekim’e kadar devam edecek Brüksel Expo Center’daki Busworld Europe fuarı, 1971’den bu yana her iki yılda bir Belçika’da yapılıyor.

Karsan, Otokar, BMC, Temsa ve Anadolu Isuzu’nun da aralarında bulunduğu toplam 93 Türk firması fuarda yer alıyor. Fuarda, tamamlanan yüzde 100 elektrikli ürün gamı ve dikkat çeken büyüme performansı ile fuarın en ilgi çeken markalarından olan Karsan’ın CEO’su Okan Baş, “Yüzde 100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK ile 2022 yılını Avrupa’da lider olarak kapatmıştık. Yıl sonunda 22 ülkede toplam 1000 adet elektrikli aracımızla yollarda olacağız” dedi. TEMSA, 8’i elektrikli, 2’si ise hidrojenli olmak üzere geliştirdiği 10 farklı araçla sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ortaya koyarken, sıfır emisyonlu ürün gamında bulunan 3 modelini Busworld Europe’ta görücüye çıkardı. Otokar ise, hidrojen yakıt hücreli otobüsü KENT Hidrojen’i dünya sahnesine taşıdı. Fuarda elektrikli otobüs ailesinin yeni üyelerini tanıtan Otokar, biri otonom olmak üzere 7 farklı model otobüsünü sergiliyor.

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