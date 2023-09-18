C5 Aircross’a özel seri Kasım’da

Citroen, C5 Aircross için hazırlanan “e-Series” adındaki özel bir versiyonu, yeni nesil, şarj gerektirmeyen hibrit seçenek C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 ile birlikte Kasım’da Türkiye’ye getiriyor.

Hibrit 136 olarak tanımlanan bu versiyon, şarj ihtiyacı olmayan bir çözüm olarak öne çıkıyor. Citroen C5 Aircross Hybrid 136’daki kompakt ve hafif hibrit 48V teknolojisine dayanan sistemin, bazı sürüş şartlarında şarj olan 48 voltluk bir batarya, yeni hibrit sisteme uyum sağlamak üzere tasarlanan 136 HP PureTech benzinli motor ve 21 kW elektrikli motoruyla yeni çift kavramalı e-DCS6 şanzımanı mevcut.

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