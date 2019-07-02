Geçen ayın en fazla ihracatını otomotiv sektörü yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 297 milyon 288 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 90 milyon 800 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı ise yüzde 69 ile savunma ve havacılık sanayisinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 15,8'lik azalışla 8 milyar 908 milyon 912 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,8'in oluşturan tarım grubunda yüzde 13,8'lik gerilemeyle 1 milyar 370 milyon 460 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda da yüzde 16,1'lik azalışla 318 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.