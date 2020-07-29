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Geniş ve keyifli

29 Temmuz 2020, Çarşamba 13:59
Yenilenen Skoda Superb, D segmentinde sahip olduğu birçok özellikle geniş ve kullanımı keyifli bir iç mekÂna sahip tam bir aile otomobili olarak göze çarpıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

Tasarım ve teknoloji anlamında kendini yenileyen Skoda’nın amiral gemisi Superb, segmentindeki iddi- asını güçlendirdi. Yenilenme kapsa- mında daha fazla güvenlik, konfor ve daha verimli motor alternatifleri sunuyor. Ülkemizde biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere üç motor seçeneği ile sunulurken, test misafirimiz 1.5 litre TSI 150 HP’lik benzinli motora sahip versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Özellikle takip ettiğim araçlardan olan Superb, yeni tasarımı ile daha cazibeli bir otomobil oldu. Dinamik ve zarif tasarımı bir basamak daha ileri taşırken, teknolojilerini de unutmadı. Özellikle ön kısımdaki  güncelleme dahilinde yenilenen ön tampon ve aracın uzunluğunun arttırılması var.

Yenilenen ön panjurun tampon ile uyumu ve daha keskin far formu ile Full LED Matrix farlar  gözden kaçmıyor. Arka bölümde LED farlarla birleşen krom detaylar sadeliğe hareket katıyor. Ayrıca yenilenme ile birlikte logo yerine artık marka adı, yani ‘SKODA’ yazısı yer alıyor. Unutmadan, ambiyans aydınlatmanın bir parçası olarak LED ışıklandırmalar, kapılar açıldığında zemine ‘SKODA’ yazısını yansıtması karanlıkta hoş bir görüntü sağlıyor. 18 ve 19 inçlik jantlar, yeni renkler ve arttırılan kişiselleştirme seçenekleri ilebirlikte her zaman olduğu gibi geniş bagajı ile birlikte ferah bir yaşama alanı mevcut. Superb’in uzunluğu 4869 mm, genişliği 1864 mm, yüksekliği 1469 mm ve bu ebatlara 595 lt bagaj hacmi eşlik ediyor.

İÇTEN BAKINCA

Skoda Superb’in içine adım atınca zaten yüksek olan konforunun daha ileriye taşındığını fark ediyorsunuz. Ön konsol ergonomisi başarılı. Gösterge panelinde ve kapı döşemelerinde kullanılan yeni krom detaylar zerafetini arttırırken, yeni koltuk döşemeleri de eklenmiş.

Daha hızlı tepki veren dokunmatik multimedya ekran ve Prestige donanım seviyesinde sunulan kişi- selleştirilebilen, dijital gösterge tablosu yenilikler arasında sayılabilir. Pratiklik bağlamında sınıfında öncü olan Superb, daha fazla Akıllı Çözüm/Simply Clever fikirleri sunuyor. Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, akıllı bagaj düzenleme sistemi ve bagaj alanında yatay hareketli bir bar ile esnek düzenleme sistemi yer alıyor. İç mekânda gerek eşya gözleri, gerekse iç hacim konusunda eleştirilebilecek pek bir nokta da yok. Yenilenen Superb’de ileri seviye güvenlik ve asistan teknolojileriyle birlikte Skoda’da ilk kez kullanılan güvenlik özellikleri de sunuluyor. Öngörülü Hız Sabitleyici sistemin son versiyonu, camda yer alan kameradaki görüntünün yanı sıra navigasyon sistemini de kullanarak hız sınırlamalarını önceden belirleyerek otomatik olarak aracın hızını ayarlayabiliyor. Yeni Âcil Durum Asistanı ise çoklu şeride sahip yollarda âcil durumda aracı otomatik olarak güvenli bir şekilde yol kenarına alabiliyor. Aynı zamanda Yaya Koruma özelliğine sahip Ön Asistan da yer alıyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımız Skoda Superb’in kaputunun altında VW Grubu’nun birçok modelinde de vazife alan 4 silindirli, 1.5 lt’lik, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motor görev yapıyordu. 5000-6000 d/d’de 150 HP güç ve 1500-3500 d/d’de 250 tork değeri sunan motora 7 ileri DSG şanzımanla eşlik ediyor. Fabrika verilerine göre 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçek- leştiren Superb, 219 km/s maksimum hıza sahip. Yine fabrika verilerine göre, ortalama yakıt tüketimi  5.4 lt/100 km iken testimiz süresince elde ettiğimiz değer ise biraz performanslı bir kullanım ile 7.2 lt/100 km oldu.

Motor ve DSG şanzıman uyumu ve performansı mükemmel olan Superb’de, sessiz ve yeteri kadar atak yapı sürüş kalitesini destekliyor. Çift kavramalı, 7 ileri vitesli otomatik şanzıman ise akıcı ve sarsıntısız vites geçişleri sunuyor. Direksiyon yönlendirme hassasiyeti başarılı olan Superb sürücüsünü yormayan bir sürüş yapısına sahip. Koltukları rahat olan aracın süspansiyon ayarları da konforuna eşlik ediyor.  Sonuş olarak, Skoda Superb D segmentinde sahip olduğu birçok özellikle geniş ve kullanımı keyif- li bir iç mekâna sahip tam bir aile otomobili olarak göze çarpıyor.

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