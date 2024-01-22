Renault, lansmanlarıyla ödülleri topladı

Renault, 2023’te gerçekleştirdiği lansmanlarla birçok ödülün sahibi oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2023 Satış ve İletişim Ödülleri’nde kazandığı “Yılın Basın Lansmanı” ödülünün ardından Renault, İstanbul Marketing Awards, Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards ve Prida İletişim Ödülleri’nden aldıklarıyla ödül sayısını 6’ya çıkardı. Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards töreninin 12’ncisinde, Yeni Renault Austral E-Tech Full Hybrid Bodrum Lansmanı “En İyi Influencer Kampanyası” seçildi.

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