VW, Sincan’dan çekiliyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde zorla çalıştırılmaya yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin yeni ispatların ortaya çıktığı iddialarının ardından Sincan’daki faaliyetlerini yeniden değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

Alman Handelsblatt gazetesinin Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Turpan şehrinde bir test pistinin inşası sırasında Uygurların zorla çalıştırıldığı iddialarını haberleştirmesinin ardından Volkswagen AG açıklama yaptı. Volkwagen’in Çinli ortağı SAIC ile görüşmeler yaptığı belirtilen açıklamada, “Çeşitli senaryolar şu anda yoğun bir şekilde değerlendiriliyor.” ifadesi kullanıldı. AA

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