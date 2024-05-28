%100 Elektrikli Elroq'dan ilk resmi ipuçları

Škoda, Elroq'un ilk resmi ipuçlarını yeni görselle yayınladı. Yüzde 100 elektrikli yeni SUV, markanın Modern Solid tasarım dilini tamamıyla adapte eden ilk üretim modeli olacak.

Minimalist dış tasarımla şekillenen Elroq, işlevsellik ve özgünlüğü bir araya getirirken güvenlik ve güç duygusunu da yansıtmayı başarıyor. Škoda Elroq, 2024 sonbaharında gerçekleştirilecek dünya prömiyeri ile tanıtılacak. Yeni Elroq, Škoda'nın önümüzdeki dönemde 6 tam elektrikli modelden oluşacak e-mobilite atağını başlatacak.

Yeni yüze sahip Elroq SUV

Škoda Elroq'un ön kısmı, bölünmüş far tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha ince olan üst bölüm yanlara doğru uzanıyor. Škoda yazısı artık Škoda'nın kurumsal kimliğini yansıtacak şekilde kaput üzerinde belirgin bir şekilde yer alıyor. Yenilikçi “Tech-Deck Face“ tasarımı, geleneksel Škoda ızgarasının daha düz ve daha geniş bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Elroq modelinde, aracın güçlü görünümü daha büyük jantlar ve son teknoloji LED Matrix farlar ile tamamlanıyor.

Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé'nin ardından MEB modüler elektrikli otomobil platformunu kullanan üçüncü Škoda modeli olacak. Yeni elektrikli kompakt SUV, Škoda’nın konfor ve işlevsellik DNA’sını teknolojik ve yenilikçi iç mekan tasarımıyla bir araya getiriyor.

