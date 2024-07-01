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1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Opel Zafira 25 Yaşında!

01 Temmuz 2024, Pazartesi 13:02
Alman otomotiv üreticisi Opel, bundan tam 25 yıl önce, 1999 yılında, kompakt van sınıfındaki modeli Zafira’yı yollara çıkardı.

1999 yılının ilkbaharında, tarihe geçecek bir model olan Opel Zafira’nın üretimine başlandı. Zafira, ilk nesli ile pazara sunulduğunda yalnızca 1.390 kilogram ağırlığındaydı. Verimlilik Opel için o zamanlarda da bugün olduğu kadar önemliydi. Zafira, 0,33 Cd’lik sürtünme katsayısı ile sınıfının en iyi aerodinamik performansını sunarak çığır açan bir model olarak öne çıktı. Tasarımsal zarafeti işlevsellikle bir araya getiren model, sade bir tasarım ve uzun aks mesafesi sunuyordu. Aracın düşük ağırlık merkezi ve ultra modern DSA (Dynamic Safety-Dinamik Güvenlik) şasisi sürüş sırasındaki dengeyi ve optimum güvenliği sağlıyordu. Zafira'yı öne çıkaran bir diğer özelliği ise ağır koltukları zahmetli bir şekilde sökmeye gerek kalmadan yedi kişiye kadar esnek oturma imkânı sunan ilk kompakt van olmasıydı. Bunun gerçekleşmesini sağlayan da patentli akılcı Flex7 oturma sistemi oldu. Bu benzersiz mekanizma Opel'in, iç mekânda tam entegre esneklik için yeni standartlar belirlemesine olanak sağladı. Zafira, ortalama 15 saniye içinde yedi koltuklu bir araçtan 1.700 litreye kadar bagaj hacmine sahip iki koltuklu bir araca dönüştürülebiliyordu. Diğer taraftan modelin koltuk baş desteklerinin kilidi açılıp geri çekildikten sonra, üçüncü sıradaki koltuklar kolayca katlanıp araç zeminindeki uygun şekilli yuvalarına yerleştirilebiliyor ve böylece tamamen düz bir yükleme alanı elde ediliyordu. Geçici olarak kullanılmayacak olan koltukların zahmetli bir şekilde araçtan çıkarılması ve muhafaza edilmesi durumu bu özellikle birlikte artık geçmişte kaldı.

Aynı işlem ikinci sıra koltuklar için de uygulanıyordu. Bu sıra da katlanabiliyor, öne doğru itilebiliyor ve yerden tasarruf etmek için ön koltukların arkasına sabitlenebiliyordu. Ön yolcu koltuğu da katlanarak yatay konuma getirilebiliyordu. Bu da Zafira'ya üç metre uzunluğa kadar yükleme kapasitesi ve aynı anda dört yolcunun seyahat edebilmesi olanağı sağlıyordu.

Zafira üç kez Altın Direksiyon ödülünü kazandı

Çok kısa sürede başarıya ulaşan Opel Zafira, ilk “Golden Steering Wheel" (Altın Direksiyon) ödülünü model lansmanının gerçekleştirildiği yıl aldı. Bu ödül gelecekteki başarılarının sadece bir başlangıcıydı. 2005'te Zafira'nın ikinci neslinin üretilmesiyle birlikte Opel mühendisleri ikinci sıra koltukların kullanımının da optimize edilmesini sağladı. Koltuklar 40:20:40 oranında katlanabiliyor, böylece yetişkinler de dış taraftaki tekli koltuklarda rahatça oturabiliyordu. Bu çalışmalar yine bir ödülle taçlandırıldı. Daha da geliştirilen Flex7 oturma sistemi ile Zafira B, iç mekân esnekliği açısından yeni bir ölçüt belirlenmesinin önünü açtı ve bir kez daha Altın Direksiyon ödülünü almaya hak kazandı.

Zafira'nın bu başarısına daha sonra 3. nesliyle Zafira Tourer eşlik etti ve hemen bir başka Altın Direksiyon ödülü daha aldı. Yeni model, esnek kullanım sunan iç mekanının yanı sıra konforu, panoramik cam tavanı, radar bazlı hız sabitleyici ve Ön çarpışma ikazı gibi yenilikleriyle de dikkat çekti. Bu art arda gelen başarılar sayesinde, Zafira'nın çeşitli nesilleri Opel'in üç kez Altın Direksiyon ödülünü kazanmasını sağladı.

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