6 milyon aracın zorunlu trafik sigortası yok

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında norm birliği sağlanması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, can ve mal güvenliği açısından zorunlu trafik sigortasının hayati önemi olduğunu ifade etti.

Palandöken konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235’inin, yani yaklaşık yüzde 20’sinin sigorta poliçesi yok. Otomobillerin yüzde 6,71’i, kamyonetlerin yüzde 11,21’i, minibüslerin yüzde 19,45’i, özel amaçlı taşıtların yüzde 19,06’sı, motosikletlerin ise yüzde 65’inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosiklette sigorta oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum var. Geçtiğimiz yıllarda olan taksitlendirme imkânının kaldırılması ve tek çekim ödeme yapılması sigortasızlığın başlıca sebeplerinden biri.'' dedi. İstanbul - Aslan Özdemir

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