Vergi arttı, fiyatlar uçacak

AKP iktidarı Çin menşeli otomobillere yüzde 40’lık ilave gümrük vergisi koyma kararı aldı. Çin menşeli tüm otomobillere ithalat değerinin yüzde 40’ı veya 7 bin ABD dolar/adetin yüksek olanı kadar ilave gümrük vergisi uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BirGün'ün haberine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Batı, yeni uygulamayı değerlendirdi. Batı, düzenlemenin otomobil fiyatlarını daha da artıracağını vurguladı. “Mart 2023’te Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çin menşeili, özellikle yakıt cinsi farklı olan otomobillere yüzde 40 vergi getirilmişti. Şimdi bu düzenlemenin kapsamı genişletildi” diyen Batı, şöyle konuştu: “Bunun da temel nedeni hem dövizin yurtdışına çıkmasını engellemek hem de TOGG gibi yerli üretimlerin önünü açmak. Amaç Çin menşeili araçlara talebi kısıp tüketiciyi TOGG’a yönlendirmek. Bugün yapılan düzenleme döviz kaçışını da engellemek için yapıldı. Bu düzenlemenin olumsuz etkisi piyasadaki fiyatların artışı olarak görülecek. TOGG da fiyatını yükseltirse ona olan talep de azalacak. Bu düzenlemeden fayda sağlayan tek yer devlet. Tüketici TOGG alırsa KDV ve ÖTV, diğer türlü de yüzde 40 gümrük vergisi hazineye gidecek. Kısacası kasa hep kazanıyor.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 72

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.