Opel, otomobil üretiminde 125. yılını kutluyor

Alman otomotiv üreticisi Opel, bu yıl otomobil üretimine başlamasının 125. yıl dönümünü Rüsselsheim’da, markanın genel merkezinde kutlamaya hazırlanıyor.

“1899’dan beri daima ileriye!” sloganıyla, her zaman öncü ve yenilikçi modeller sunan Opel, otomobil üretimine 1899 yılında Lutzmann motorlu araçlarla başladı. Marka bugün, ürün gamında geleceğin mobilitesini temsil eden Opel Rocks Elektrik’ten, güvenilir ve pratik bir ticari araç olan Movano Elektrik’e kadar birçok elektrikli model sunuyor. Her zaman yenilikçi ruhuyla hareket eden Opel, milyonlarca insanın ulaşım ve mobilite ihtiyacına cevap veriyor ve bu yaklaşımını Frontera Elektrik, Mokka Elektrik, Corsa Elektrik ve Astra Elektrik gibi araçlarıyla elektrifikasyon çağında da sürdürmeye devam ediyor.

Üstün sürüş keyfiyle yüksek teknolojiyi bir arada sunan Alman marka Opel, bu yıl otomobil üretiminde 125. yılını kutluyor. Hem binek hem de ticari araçların yer aldığı çok çeşitli ürün yelpazesiyle öne çıkan marka, 125. yıl dönümünü Rüsselsheim’da, yeni Frontera ve yeni Grandland modellerinin halka açık ilk lansmanlarını düzenleyerek gerçekleştirecek. “1899’dan beri daima ileriye” sloganıyla hareket eden Opel, müşterilerini, çalışanlarını ve onur konuklarını 8 Haziran 2024 tarihinde Rüsselsheim’da düzenlenecek olan Opel Festivali’ne davet ediyor.