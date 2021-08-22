Yeni Nissan Z geri döndü

Nissan, spor otomobillerde 50 yılı aşkın tecrübesi ile tasarladığı 7. nesil Nissan Z’yi 2022 baharında Amerika’da satışa sunacağını açıkladı.

Nissan, heyecanla beklenilen ikonik Z spor otomobilinin yeni modeli 2023 Nissan Z’nin 2022 baharında Amerika’da satışa sunulacağını duyurdu. Günümüzde ulaşılabilir spor otomobili temsil eden Z, meraklıları için Orijinal 240Z’nin mirası korunarak üretildi. 2023 model Z’nin 3.0 litrelik V6 çift turbo motoru, önceki nesil 370Z’nin motoruna göre güç çıkışında önemli bir artış sağlıyor. Motorda 68 beygir gücü ve torkta yüzde 30 artış ile Z’nin motoru, hızlanmada tahmini yüzde 15’lik bir iyileşme sunuyor. Bunu sağlamak için turbo hız sensörünün yanı sıra küçük çaplı turboşarjlar kullanılırken ikiz turbo, güç çıkışını ve tepki süresini dengeliyor. Elektronik değişken valf zamanlaması (e-VVT) ile de farklı sürüş seçeneklerinde tepki ve yakıt verimliliği sunuyor. 2023 Z’ye yandan bakıldığında, orijinal Z ile olan benzerliği daha da dikkat çekiyor.

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