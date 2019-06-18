CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katıldıkları ortak yayına ilişkin, “Önemli bir adım attık. Ne adımı biliyor musunuz? 17 yıldır yapılmayan en insanî duyguyu, sohbet edebilmeyi, tartışabilmeyi, milletimize bir kez daha hatırlattık” dedi.

Seçim çalışmalarını Küçükçekmece’de sürdüren İmamoğlu, otobüsten halkı selâmladı. İmamoğlu, önemli bir adım attıklarının altını çizerek, “Ne adımı biliyor musunuz? 17 yıldır yapılmayan en insani duyguyu, sohbet edebilmeyi, tartışabilmeyi, milletimize bir kez daha hatırlattık. Neydi, Allah aşkına bundan korkunuz neydi? Bunu 16-17 yıldır bunu niye yapmadınız? Milletin huzurunda tartışmayı, konuşmayı, münazara etmeyi niçin kabul etmediniz? Bak yapılabiliyormuş. Neticede çıktık konuştuk, sohbet ettik. Herkes samimiyetlere, İstanbul’a kim hâkim ona baktı. Ölçecek, biçecek ve karar verecek. Günün sonunda ne olduysa oldu ama ailelerimizle beraber millet huzurunda el sıkıştık, buluştuk, sarıldık. Biz ne dedik? Biz yola çıktığımız ilk gün ‘Bu milleti barıştıracağız’ dedik” değerlendirmesinde bulundu. AA

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