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25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

19 yılda ülkeyi dibe vurdurdular

25 Mart 2021, Perşembe
AKP kurucularından Yaşar Yakış, 7. AKP olağan kongresiyle ilgili, “19 yılda siyaset, ekonomi, yargı, medya dahası bütünüyle dibe vurmuş bir Türkiye olduğu için şimdi alternatif yöntemler deneniyor” dedi.

3 Kasım 2002’de girdiği ilk genel seçimde iktidara gelen ve iktidardaki 19. yılını gören Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 7. Olağan Büyük Kongresi’ni “İnandığın yolda yürü”, “Güven ve İstikrar” sloganlarıyla Ankara’da gerçekleştirdi. Peki; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olarak kendi seçmen kitlesinin karşısına “Güven ve İstikrar” sloganıyla çıkması AKP’ye güven, Türkiye’ye istikrar getirir mi? AKP kurucularından Yaşar Yakış, AKP iktidarının 19. yılında Erdoğan’ın “Güven ve İstikrar” sloganıyla parti tabanının ve halkın karşısına çıkmasını bir çeşit “itiraf” olarak görüyor. Yakış; “Demek ki güven ve istikrar kaybı var. Nitekim; doğrudur. Çünkü 19 yılda hem Türkiye içiyle hem de dışıyla kavga eden bir AKP var elimizde” diyor.

Kutuplaştırmaktan başka şey yapamıyor

Yakış, DW Türkçe’ye Erdoğan’ın yeni bir stratejiyle halkın karşısına çıkacak olmasını değerlendirirken “19 yılda siyaset, ekonomi, yargı, medya dahası bütünüyle dibe vurmuş bir Türkiye olduğu için şimdi alternatif yöntemler deneniyor. Kötü yönetim, baskıyla, itibarsızlıkla ilerlemeye çalışıyor” ifadelerini kullanıyor. AKP’nın 2006-2008 dönemine kadar bölgesinde ve dünyada kazandığı itibarını, 2011 sonrasında kaybetmeye başladığını anlatan Yakış, partinin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu “hızlı gerilemeyi” anlamak için son bir haftada yaşananlara bakmak gerektiğini savunuyor. Yakış; “HDP’ye kapatılma davası açılması, mecliste vekil dokunulmazlıklarını kaldıran binlerce fezleke olması, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi Türkiye’nin içinde bulunduğu yakışıksız fotoğrafının göstergesidir. (..) Mevcut yönetim Türkiye’yi kutuplaştırmaktan başka şey yapamıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

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Yüzde 30’lara düştü

Kamuoyu araştırmacıları ve siyaset bilimcileri AKP’nin bir dönem yüzde 40’ların üzerinde oy almış bir parti olduğunu hatırlatırken, bu oy oranının bugün yüzde 30’a kadar gerilediğine dikkat çekiyor. Erdoğan’ın iktidar yıllarının reform paket ve programlarıyla neredeyse özdeşleştiğini söyleyen İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki; DW Türkçe’ye “AKP’nin çekirdek oyu bugün yüzde 29’a kadar indi. Gelinen noktada AKP seçmeninin de yeni paketlere, reformlara karnı tok. Erdoğan’ın yeni bir hikâyeye, mesaja ihtiyaç duyduğu ortada” diyor. Piar Araştırma Şirketi’nin sahibi, kamuoyu araştırmacısı Kadir Atalay, “Yüzde 30’lara düşmüş bir AKP varsa; bugün Erdoğan’ın çıkıp da başarı hikâyelerinden söz etmesi anlamsızdır. AKP’nin tek başarısı; toplumda karşılık bulmayan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurmak olmuştur. Erdoğan, güven ve istikrar sloganı atıyorsa bu slogan kendini iktidarda tutacak sistem içindir, halk için değil” ifadelerini kullanıyor.

 

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