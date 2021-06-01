Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, “Türkiye’nin mevcut gidişatını gördüğümüzde 5 yıl önceye göre daha kötüyüz, 15 yılı önceye göre daha kötüyüz, 20 yıl önceye göre daha kötüyüz” dedi.

Aydın, “Ekonomiye bakıyoruz bundan 10 yıl öncesine göre iyi durumda değiliz. Dış politikaya bakıyoruz, bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl öncesine göre iyi değiliz. Eğitim sistemine bakıyoruz, hem yüksek öğretim hem orta öğretim açısından, daha iyi bir durumda olmadığımızı görüyoruz. Adalet ve yargı mekanizmasına bakıyoruz, kabul edelim ki önceden de büyük sorunlarımız vardı, ama hiç bu kadar güvensiz, bu kadar itimatsız bir durumda değildi. Ahlâkî açıdan bakıyoruz ciddî bir yozlaşmanın olduğunu görüyoruz. Bunlar hep somut şeyler. Bu kadar somut şeyin, somut kötü gidişatın olduğu yerde Saadet Partililer olarak meselelere duygusal ve hissi bakamayız. Akıl bir şeyin sonunu düşünmektir” dedi. Ankara – Recep Gören

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