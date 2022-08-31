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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

3Y diyerek geldiler, tam tersine gittiler

31 Ağustos 2022, Çarşamba 22:30
DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BÜLENT ŞAHİNALP, “3Y İLE (YOLSUZLUK, YOKSULLUK VE YASAKLAR) MÜCADELE ” DİYEREK İKTİDARA GELENLERİN ZAMANINDA YOKSULLUĞUN AYYUKA ÇIKTIĞINI, HALKA VERDİKLERİ SÖZÜN TAM TERSİNİ YAPTIKLARINI SÖYLEDİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Biz yola çıkarken 3Y ile mücadele dedik. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar” diyerek iktidara gelenlerin; yola çıkarken halka neyi söylediler, ne taahhüt ettilerse, 20 yıl boyunca bunun tam tersini yaptıklarını söyledi. Yolsuzluğun ayyuka çıktığını söyleyen Şahinalp, “Her sabah yeni bir ‘Yolsuzluk dosyası’ ile güne başlıyoruz. Halkımız dizi film yerine akşamları yolsuzluk iddialarını izliyor. Savcılar sessiz, kolluk sessiz, iktidar sessiz. 3 maymunu oynuyorlar. Anlaşılan halkın bir süre sonra unutmasına güveniyorlar” dedi. 

YOKSULLUK ALDI BAŞINI GİTTİ 

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Şahinalp, “Yoksulluk aldı başını gitti” dedi. Türk-İş’e göre, Ağustos 2022 ayı itibariyle; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 6.890 TL hesaplandığını bunun yeni asgari ücretin 1.390 TL üzerine yerleştiğini de dile getiren Şahinalp, “Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yoksulluk sınırı 22.442 TL’ye, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 8.999 TL ‘ye ulaştı!” dedi. 

Temmuz 2022 ayından geçerli olmak üzere ilan edilen, aslında çalışan nüfusun %60’ına uygulandığı için ortalama ücret haline gelen 5.500 TL tutarındaki asgari ücretin 302 dolar seviyesinde olduğunu da söyleyen Şahinalp, “Bu rakam Çin’deki asgari ücretin bile altında” şeklinde konuştu.

YASAKLAR DUR DURAK BİLMİYOR 

Yasakların da dur durak bilmediğini, birbirinin peşi sıra devam ettiğini de söyleyen Şahinalp şunları kaydetti: “Anayasanın 36. Maddesinde “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı“ anayasal bir hak olarak düzenlenmiş olmasına rağmen, her türlü toplantı ve gösteri yasaklanıyor. Dünyanın hemen her yerinde yaz aylarında büyük küçük çok sayıda müzik festivali düzenlenir. Ancak bu yaz ülkemiz için festivallerden veya konserlerden çok ‘yasaklar’ ile geçti! Yaz başından bu yana 14 müzik festivali ya da konser farklı gerekçelerle iptal edildi veya yasaklandı! Covid-19 gerekçesi ile gece 24.00’ten sonra müzik yasağı uzun süre uygulandı. Dünyada bu uygulamayı yapan tek ülkeyiz. Başka kimsenin aklına gelmemiş bir uygulama! RTÜK’ün muhalif TV’lere yayın yasakları, para cezaları, tartışmalı medya yasası ise başka tür yasaklar olarak gündemdeki yerini aldı. Yeter söz milletindir!” 

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