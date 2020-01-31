5 aydır dâvet bekliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel yönetim taslağını görüşmek için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 5 aydır dâvet beklediğini söyledi.

İmamoğlu, kamuoyunun gündemine gelen “Yerel Yönetimler Yasa Taslağı” ile ilgili soruya, “Henüz Meclis’e gelmemiş bir taslak üzerinden konuşmayı çok fazla düşünmüyordum. Ama basına düştü. Konuşuluyor. Bizim de elimize geçen bir taslak var. Bazen, ‘Bu taslak nereden çıktı’ diye düşünüyoruz. Sonra, ‘Henüz öyle bir konu yok ki’ diye cevap geliyor genelde hükûmet yetkililerinden. Ondan sonra bir bakıyoruz, ‘tak’ diye önümüze gelmiş. Böyle bir süreç yönetiliyor Türkiye’de. Eylül ayındaki buluşmamızdan bu yana tam 5 ay geçti. Biz, 5 aydır yerel yönetimlerin, büyükşehir belediyelerinin kanun taslağıyla ilgili, çalışmasıyla ilgili davet bekliyoruz. Bu dâveti bize söz veren ülkemizin Cumhurbaşkanı. Ben de her gördüğüm yerde, bunu kendisine hatırlattım. Karşılaştığım yerde hatırlattım. Hâlâ cevap bekliyoruz” düşüncelerini dile getirdi.