5 yılda sadece % 5’in geliri arttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaret programı kapsamında Trabzon’a gitti.

Babacan, şunları söyledi: “Bir zamanlar asgari ücretin çok üstünde olan, asgari ücretin iki katı, üç katı olan emekli maaşları şu anda asgari ücretin altında kaldı. Büyük bir servet transferi yaşanıyor Türkiye’de. Yoksuldan alıp zengine verilen bir servet transferi yaşanıyor şu anda. Bunu yine TÜİK’in rakamları ortaya koyuyor makyajlanmamış haliyle. Baktığınızda TÜİK diyor ki; son 5 yıldır Türkiye’de vatandaşların sadece yüzde 5’inin geliri arttı, yüzde 95’in geliri ya düştü ya da sabit kaldı. Emeklimiz feryat edince hükümet ne diyor para yok diyor ama bakıyoruz bu yıl ki bütçede tam 1 trilyon 254 milyar lira faize ödenek ayrılmış. Tarıma, çiftçiye ayrılan ödenek ne kadar; 91 milyar. Doğu Karadeniz’deyiz çayın, fındığın diyarındayız. Çay, fındık dahil Türkiye’deki, bütün çiftçilere verilen desteğin tamamı 91 milyar lira. Faize ödenen 1 trilyon 254 milyar lira tam 14 misli arkadaşlar.”

Trabzon - Anka