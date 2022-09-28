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29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

6’lı masa 'Hürriyet Misakı'nın parçası

28 Eylül 2022, Çarşamba 19:59
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “1946’daki Türkiye’yi yaşıyoruz şu anda. Nasıl DP 47’de Hürriyet Misakı yayınladıysa, bugün Altılı Masa o Hürriyet Misakı’nın bir görüntüsü, parçası. Bu çerçeve içinde elbette bir aday ortaya konulacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk’e konuk oldu. Akşener, “2018’deki Millet İttifakı’nın oluşmasının başka bugün Altılı Masa’nın şartlarının oluşması başka. Kemal Bey dedi ki, ‘Bu ‘Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek’. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var; kazanacak bir aday. Aklı başında, devlet deneyimi olan, bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek. 1946’daki Türkiye’yi yaşıyoruz şu anda. Nasıl DP 47’de Hürriyet Misakı yayınladıysa, bugün Altılı Masa o Hürriyet Misakı’nın bir görüntüsü, parçası. Bu çerçeve içinde elbette bir aday ortaya konulacak.” dedi. Seçimden Altılı Masa’ya, cumhurbaşkanı adayından CHP’yle ilişkilere kadar gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Akşener, özetle şunları söyledi:

Vatandaş devlet denilen kavramın kaybolduğunu görüyor

“Elimizdeki ölçü Cumhur koalisyonu olduğumuz için, mezara kadar beraberiz gibi tumturaklı sözlerin söylendiği ittifak var, diğer tarafta daha çözüm odaklı, rasyonel, ucube sistemin değişmesine dair vatandaşa çözüm önerileri sunan 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiği masa bu. Birinci uzlaştığımız konu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Vatandaş devlet denilen kavramın kaybolduğunu görüyor. Anadolu’nun feraseti vardır. Orta yaş DPT’yi biliyor. O bir hafızaydı. Milletvekillerinin hiçbir kıymeti harbiyesinin kalmadığını görüyor. Seçtiği milletvekili bakana ulaşamıyor. Tek seçmenli bir düzenek var. Bakanlığa atanmış şahsın tek seçmeni sayın Erdoğan.

6’LI MASA TUTARLI

“Bütün bunların hayatına yansıdığını, kötülüklerin müsebbibi olduğunu biliyor bu sistemin. Akşamları basına kapalı ucu açık insanları dinlediğimiz konuşma seansımız var. Soruyorlar bize. Oradaki sorulara, tavsiyelere, dertlere baktığınızda vatandaş artık çözüm üretme üzerinden bir rekabet istiyor. Seçmen velinimet olmak istiyor. Her konuda çok başarılıyız diyemem. Ama biz bir şekilde velinimet halinin iletildiğini görüyoruz. Bunu Altılı Masa’ya iletmiş görünüyoruz. Altılı Masa bu konuda tutarlı.”

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