6’lı masa umudun masasıdır

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, 6’lı masanın sağduyunun, istişarenin, umudun masası olduğuna dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, CHP, İYİ Parti, DP, SP, DEVA ve Gelecek partilerinin oluşturduğu 6’lı masanın uzlaşının, normalleşmenin, siyasete seviye kazandırmanın, sağduyunun, istişarenin, umudun masası olduğunu söyledi. “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması için bir araya gelen 6 partinin popülizmi değil, aklı selimi; ‘ben’i değil, ‘biz’i; şahısçılığı değil, kurumsallığı esas aldığını söyleyen Aydın, “Bütün hesaplar bu masayı zayıflatmaya, dağıtmaya dönük olarak planlanıyor” dedi.

Milletin iktidarı gelecek

Ölümü gösterip sıtmaya razı bırakmanın bedelinin 20 yıldır ödendiğini söyleyen SP’li Aydın, “Popülist, kurmaca, kurnazca planlar/hesaplar/oyunlar neticesinde oluşturulan iktidarın ülkeyi ne hale getirdiğini yaşıyoruz. Artık oyunlarınız tutmayacak! Bu iktidar değişecek ve milletin iktidarı gelecek” değerlendirmesinde bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA