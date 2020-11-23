Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Gündem Özel programına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomi ve yargıda reform” açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, adaletin bir anlayış meselesi olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yargıyla ilgili yaptığı açıklamaları da değerlendiren Karamollaoğlu, “Ben, sayın Adalet Bakanının söylemlerini çok önemsiyorum. Hâkimlere ‘Âdil karar verin, ardından isterse tufan kopsun’ diyor. Bu doğru ve önemli. (…) Bu adalete duyulan ihtiyacın yansıtılmasıdır. Bu söylemler gösteriyor ki, Adalet Bakanı da adalete ihtiyaç duyuyor” dedi.

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