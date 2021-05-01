'Adalet de yok, kalkınma da'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar’ın haberine göre adalet sisteminde neyi yanlış bulduğu sorulan Karamollaoğlu, “Birisi trafikte suç işlediğinde polis önü kesip durduruyor. Orada her halde adalet vardır diyorum. Etkili bir adam değilse. Orada soru çıkıyor ortaya. Suçlu, ama serbest bırakılıyor. Dayısı var deniyor. Orada dayısı varsa biz adalet tam işliyor diyemeyiz. Erdoğan yola çıkarken partisinin adını bile Adalet ve Kalkınma Partisi koydu. Sonra ne oldu, adalet de gitti, kalkınma da. İkisi de yok. Kalkınmayı sadece inşaatta görüyor. Adaleti de kendi söylediklerinin kabul edilmesini istiyor. Böyle adalet olmaz” dedi.

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