Adalet ve demokrasi deforme oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, “Türkiye’de adalet, ekonomi ve demokrasi deforme oldu! Biz, bu iktidarın Türkiye’de reform yapabilecek moral ve motivasyonunu artık kaybettiğini düşünüyoruz. Adalette reforma ihtiyaç var ama bu reform önce vicdanlarda ve tavırlarda yapılmalıdır. Ekonomide de ciddi bir reforma ihtiyacımız var. Perişan olan ekonomi, sil baştan reform edilmelidir. Parayı, betona, asfalta, demire vermekten vazgeçmez üretime dönük yatırımlara yönelmezsek bu reformlar bizi hiçbir zaman güçlendirmez. Demokraside de mutlaka reform yapılmalıdır. Türkiye, kontrol edilmeyen Başkanlık sisteminden mutlaka kurtulmalıdır” dedi. İktidarın ekonomik politikalarına da dikkat çeken Karamollaoğlu, “Yüksek faiz, yanlış bir ekonomi politikasının neticesidir. 2002’de Türkiye’nin faize ödediği miktar 51 milyar TL iken, 2020 yılında rakam 121 milyar TL’yi buldu. Bu sene için tahmin edilen miktar, 80 milyar TL olarak karşımıza çıkmaktadır. İktidar hâlâ üretime dönük yatırımları gündemine almıyor” ifadelerini kullandı.