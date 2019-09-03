Adalet yoksa aş da, iş de yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Son beş yıldır yaşadığımız tecrübe bunu artık herkese göstermiş olmalıdır. Hukuk üstünlüğünün olmadığı bir ülkede aş da büyümez, iş de büyümez” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Siyasetin bir aracı ve uzantısı haline gelen yargının en başta kendisine zarar vereceğini söyleyerek, “Güçsüz adalet aciz, adaletsiz güç ise zalimdir. Güçler ayrılığının, denge ve denetimin olmadığı bir ülkenin ufku parlak olamaz. Son beş yıldır yaşadığımız tecrübe bunu artık herkese göstermiş olmalıdır. Hukuk üstünlüğünün olmadığı bir ülkede aş da büyümez, iş de büyümez. Türkiye, 2014’te dünya hukukun üstünlüğü endeksinde 59. sıradaydı, bu yıl 50 basamak birden düşerek 109. sıraya geriledi” dedi. Faik Öztrak, büyüme rakamlarının açıklandığını ve Türkiye ekonomisinin son üç çeyrektir gerilediğini ifade ederek, “Ekonomimiz bu yılın ikinci üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 daralmış. Yılın ilk altı ayında ekonomideki daralma geçen yıla göre yüzde 1,9 olmuş. 2018’de 789 milyar dolar olan millî gelir, bu yılın ikinci üç ayı itibarıyla 722 milyar dolara düşmüş. Yani tam 77 milyar dolar azalmış” ifadelerini kullandı.

Yargının bağımsızlığını unuttular

Türkiye’de kurumlarda çürüme yaşandığını, ifade eden Öztrak, şöyle devam etti: “Bundan birkaç yıl öncesine kadar Yargıtay’da yapılan adli yıl açılış törenleri, şimdi icranın başında bulunan sarayın himaye ve gözetiminde yapılıyor. Kanunları uygulamakla görevli hâkim ve savcılar, Danıştay tarafından kaçak ve kanunsuz olduğu karara bağlanmış sarayda yapılmış toplantıda, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının önünde ayağa kalkıp, cübbelerinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışıyorlardı. Merak ediyoruz, yeri geldiğinde vatandaş adına yürütmeyi denetleyecek olan bu hâkim ve savcılar, yargının bağımsızlığını unutarak, yürütmenin başının kendine mekan eylediği kaçak sarayda nasıl adlî yıl açmayı içlerine sindirebiliyorlar? Bir kanunsuzluğa dekor olmayı nasıl hazmedebiliyorlar?”