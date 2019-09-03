"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Adalet yoksa aş da, iş de yok

03 Eylül 2019, Salı 17:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Son beş yıldır yaşadığımız tecrübe bunu artık herkese göstermiş olmalıdır. Hukuk üstünlüğünün olmadığı bir ülkede aş da büyümez, iş de büyümez” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Siyasetin bir aracı ve uzantısı haline gelen yargının en başta kendisine zarar vereceğini söyleyerek, “Güçsüz adalet aciz, adaletsiz güç ise zalimdir. Güçler ayrılığının, denge ve denetimin olmadığı bir ülkenin ufku parlak olamaz. Son beş yıldır yaşadığımız tecrübe bunu artık herkese göstermiş olmalıdır. Hukuk üstünlüğünün olmadığı bir ülkede aş da büyümez, iş de büyümez. Türkiye, 2014’te dünya hukukun üstünlüğü endeksinde 59. sıradaydı, bu yıl 50 basamak birden düşerek 109. sıraya geriledi” dedi. Faik Öztrak, büyüme rakamlarının açıklandığını ve Türkiye ekonomisinin son üç çeyrektir gerilediğini ifade ederek, “Ekonomimiz bu yılın ikinci üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 daralmış. Yılın ilk altı ayında ekonomideki daralma geçen yıla göre yüzde 1,9 olmuş. 2018’de 789 milyar dolar olan millî gelir, bu yılın ikinci üç ayı itibarıyla 722 milyar dolara düşmüş. Yani tam 77 milyar dolar azalmış” ifadelerini kullandı. 

Yargının bağımsızlığını unuttular

Türkiye’de kurumlarda çürüme yaşandığını, ifade eden Öztrak, şöyle devam etti: “Bundan birkaç yıl öncesine kadar Yargıtay’da yapılan adli yıl açılış törenleri, şimdi icranın başında bulunan sarayın himaye ve gözetiminde yapılıyor. Kanunları uygulamakla görevli hâkim ve savcılar, Danıştay tarafından kaçak ve kanunsuz olduğu karara bağlanmış sarayda yapılmış toplantıda, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının önünde ayağa kalkıp, cübbelerinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışıyorlardı. Merak ediyoruz, yeri geldiğinde vatandaş adına yürütmeyi denetleyecek olan bu hâkim ve savcılar, yargının bağımsızlığını unutarak, yürütmenin başının kendine mekan eylediği kaçak sarayda nasıl adlî yıl açmayı içlerine sindirebiliyorlar? Bir kanunsuzluğa dekor olmayı nasıl hazmedebiliyorlar?”

AA

Etiketler: Türkiye, hukuk, adalet, CHP
Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakanlılara katliâm cezasız kalıyor

    Boris Johnson parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

    Filistin hükümetinden tarımsal kalkınma projesi

    Mavi Marmara’da “zafer”

    Adalet yoksa aş da, iş de yok

    Dışişleri Bakanlığı ABD'ye taziye dileklerinde bulundu

    Berat Albayrak'dan enflasyon açıklaması

    CHP'den İmamoğlu'nu eleştiren Soylu'ya cevap

    Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıl hapis cezası verildi

    Selahattin Demirtaş'a ana davada tahliye kararı çıktı

    RTÜK: 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46 daraldı

    Norveç'te 'gizli İslamlaşma' tartışması

    BM: Yemen'de savaş suçları işlendi

    Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında gerekçeli karar açıklandı

    'Perinçek ile kol kola olanlar, kendi arkadaşlarının uyarılarına tahammül edemediler'

    'Şiddete bağlı ölümlerin yüzde 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde'

    İstanbul'da 451 yıllık tarihi çeşme restorasyon bahanesiyle yıkıldı

    ABD ve terör örgütü YPG'den Suriye'de 700 teröriste ortak eğitim

    'Hindistan, Keşmir'i açık hava hapishanesine dönüştürdü'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ey genç kardeşim
    Genel

    'Perinçek ile kol kola olanlar, kendi arkadaşlarının uyarılarına tahammül edemediler'
    Genel

    AKP'den ihraç olunan isimler konuştu: AKP siyasi iflasa doğru gidiyor
    Genel

    Bağımsız yargı yoksa hukuktan söz edilemez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Yargının yürütmeye biatı” olamaz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dine alet edilmesi
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmeli
    Nejat EREN

    Ene’nin hakka ve zulme hizmet ve alet olma halleri - 1
    Abdil YILDIRIM

    Namaz, her gün kılınmakla usanç verir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.