Ahlâken ve vicdanen kabul edilemez

DEVA Partisi, Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP’nin TBMM’nin çalışma süresinin hafta 2 güne indirilmesine yönelik teklifine tepki gösterdi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis’in çalışma süresinin 2 güne indirilmesi teklifini “Böylesi bir teklif, yasama yetkisinin asliliği ve devredilmezliği ilkelerine açıkça aykırıdır” diyerek eleştirdi. Yeneroğlu, şunları vurguladı: “Kendi menfaatine olacağını düşündüğü her türlü toplu organizasyonu, açılış veya mitingi yapmaktan geri durmayan iktidarın konu Meclisin faaliyetlerine, vatandaşa hizmet etmeye ve ekonomiyi düzeltmeye gelince virüs ile mücadeleyi bahane etmesi ahlaken ve vicdanen kabul edilemezdir. Millet iradesinin en geniş biçimde tezahür ettiği yegâne kurum olan TBMM’ nin çalışma gün sayısının azaltılması, kuvvetler ayrılığının daha fazla ezilmesi demektir.”

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