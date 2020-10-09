"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ahlâken ve vicdanen kabul edilemez

09 Ekim 2020, Cuma 19:00
DEVA Partisi, Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP’nin TBMM’nin çalışma süresinin hafta 2 güne indirilmesine yönelik teklifine tepki gösterdi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis’in çalışma süresinin 2 güne indirilmesi teklifini “Böylesi bir teklif, yasama yetkisinin asliliği ve devredilmezliği ilkelerine açıkça aykırıdır” diyerek eleştirdi. Yeneroğlu, şunları vurguladı: “Kendi menfaatine olacağını düşündüğü her türlü toplu organizasyonu, açılış veya mitingi yapmaktan geri durmayan iktidarın konu Meclisin faaliyetlerine, vatandaşa hizmet etmeye ve ekonomiyi düzeltmeye gelince virüs ile mücadeleyi bahane etmesi ahlaken ve vicdanen kabul edilemezdir. Millet iradesinin en geniş biçimde tezahür ettiği yegâne kurum olan TBMM’ nin çalışma gün sayısının azaltılması, kuvvetler ayrılığının daha fazla ezilmesi demektir.”

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanlığı vaaz makamı değil

    Sayıştay’dan “İBB raporu”

    İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor

    Toplam ağır hasta sayımız 1398

    Ahlâken ve vicdanen kabul edilemez

    Gazze için felâket uyarısı

    İlham Aliyev: İşgalciyi barışa zorluyoruz

    Meskun mahallerde de zarar oluştu: Hatay'daki orman yangınına ilişkin son durum?

    Türkiye neden tavır almıyor?

    FKÖ’den Suudi Prense tepki

    Paşinyan iyice köşeye sıkıştı

    Rize'de karantina kuralını ihlal eden 66 vatandaş yurda yerleştirildi

    Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

    Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçları ateşe verildi

    Aliyev ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü

    'Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz'

    Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1946’daki demokrat ruh
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hadis; Kur’ân’ın tefsiridir
    Faruk ÇAKIR

    AB raporundaki tablo
    Risale-i Nur'dan

    “Neden siyasetli cemaatlere alâka peyda etmiyorsun?”
    Ali HAKKOYMAZ

    Hastane önünde incir ağacı...
    Ahmet BATTAL

    İktisadın ekonomisi
    Cevher İLHAN

    Ekonomide saptırmaların akıbeti
    Osman ZENGİN

    Dışarıdan Yeni Asya’ya bakış
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevî tahlilleri - 5: Nur’un iki rüknü nazlanmamalı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.