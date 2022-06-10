AKP 28 Şubatçıları dümene oturttu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Malatya İl Başkanlığı binasını hizmete açtı.

Burada yaptığı konuşmada AKP iktidarını eleştiren Davutoğlu, “28 Şubat’ın en keskin savunucusu, başörtü yasağının en küstah savunucusu Doğu Perinçek’i dümene oturttular. O, küstahça konuştu, ‘Biz artık Türkiye’yi yönetiyoruz’ diye. 28 Şubat’ta başörtülü bir şekilde Meclis’e giren bir hanımefendinin başını açtıran Devlet Bahçeli’yi en başköşeye oturttular. ‘Yolsuzluk yapmayın, damadınızı devlete sokmayın’ dediğimiz için bizleri tasfiye ederken onlar, reddettikleri 90’lı yılların aktörleriyle kol kola girdiler” dedi. Malatya - Anka

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