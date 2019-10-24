AKP Bursa Milletvekili istifa etti

Eski AKP Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, bugün ‘kuruluşunda ağır bedeller ödediği partisinden istifa ettiğini’ duyurdu.

“Partimin yetkili organlarının gelinen bu noktada öz eleştiriye açık olmadığını gördüm” diyen Öztürk, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket edeceğini söyledi. Sputnik’te yer alan habere göre eski AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, bugün yaptığı basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Öztürk, şunları söyledi: “Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, siyasal ve ekonomik durumları da bulundurarak, istifa sürecimi ertelemiştim. Ancak partimin yetkili organları gelinen bu noktada öz eleştiriye açık olmadığını gördüm. Oysa ki AK Parti’nin kuruluş felsefesinde özgürlükçü bir duruşla, bazı kurumların tekelinde olan siyasetteki zincirlerinin kırılması vardı, bunu da bazı dönemlerde başardık. AK Parti’nin hak ve hakikatin yanından uzaklaşarak siyaseti kendi çıkarları doğrultusunda yapan kişiler tarafından kullanılmasına zemin hazırladığını düşünüyorum. Kul ve kamu haklarının olmazsa olmazımızdan hızla uzaklaştırıldığımızı da belirtmek isterim. Bilgiye dayalı, Türkiye’de siyasette değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek, kurumsallaştıracak ve geleceğe umutla bağlanacak yeni bir siyasi partiye fikren ve gönül olarak destek olacağım.”