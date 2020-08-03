AKP’de İstanbul Sözleşmesi çatlağı büyüyor

İstanbul Sözleşmesi’nin aile birliğine zarar verdiğini söyleyen kimi çevreler bir süreden beri sözleşmenin iptalini veya değiştirilmesi talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kurmaylarından İstanbul Sözleşmesi’nin sonuçlarına dair bir çalışma yapmalarını emrettiği iddia edilmişti. Tartışmalar devam ederken Erdoğan’ın kızı Sümmeye Erdoğan Bayraktar’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu kadın kuruluşu Kadem’den İstanbul Sözleşmesi’ne destek açıklaması geldi. Son olarak, iki AKP’li kadın milletvekili de İstanbul Sözleşmesine destek veren açıklamalarda bulunarak, AKP içinde sözleşme ile ilgili çatlağın büyüyeceğine işaret ediyor.

AKP Milletvekili: Sözleşme % 100 yerli

AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, son günlerde itirazların yükseldiği İstanbul Sözleşmesi’nin yüzde 100 yerli olduğunu söyledi. Kalsın, “Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir” dedi. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya ise “Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığı, tüm dünyanın Türkiye’yi konuştuğu tarihi bir atmosferde, yıllardır yürürlükte olan bir sözleşmenin gündeme oturtulmasını manidar buluyorum” ifadelerini kullandı.