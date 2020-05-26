AKP’de korkunç bir nemalanma kavgası var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’den ayrılış sebebini açıkladı.

Babacan, AKP ile ilgili; “İlk başta daha dürüst insanlar karar mekanizmasında iken daha sonra amaçları farklı olan insanlar sisteme girmeye başladı” dedi. Kararların da istişare ile alınmamaya başladığına değinen siyasetçi, “Daha önce kararlar heyetler halinde ve ortak akıl üretmeye çalışılarak alınırken, daha sonra küçük bir grubun hatta tek bir karar mercinin aldığını gördük. Böyle bir ülkeyi yönetiyorsanız bu ancak ortak akılla ve katılımcı bir demokrasiyle yapılmalı” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Babacan, “Berbat bir sistem oldu. Parlamento saf dışı kaldı. Yargı atamaları dahi iktidarın başındaki kişi tarafından belirlenir oldu. Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığı forsu ile bir parti logosu yan yana kondu. O günden beri ülke dikiş tutmadı” ifadelerini kullandı. “Bizim gibi düşünen iyi arkadaşlarımızın sayıları (AK Parti’de) çok azaldı” diyen Babacan şöyle devam etti: “Bir çabaları var ama beyhude, ben olmayacağı için yeni bir parti kurdum. Korkunç bir nemalanma kavgası var. Kazanç o tarafa itiyor insanları, maddi kazanç elde etmek.”