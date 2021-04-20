AKP'den teklif: 'Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulsun'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi, Meclis Başkanlığı'na vereceklerini bildiren Turan, "Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." dedi.

Turan ayrıca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu hafta TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüleceğini söyledi.

Turan, Mısır'daki insanlık dışı darbeden sonra, demokrasinin yanında olduğunu ifade eden adımlar attığını hatırlatarak, bunlardan bir tanesinin de Meclis'teki Dostluk Grubu'nun kaldırılması olduğunu söyledi.

Yapılan toplantılar ve görüşmelerin, tüm ülkelerin zaman zaman iyi veya kötü ilişkilerini gözden geçirme imkanı verdiğini kaydeden Turan, "Geldiğimiz yerde, Mısır'la Dostluk Grubu kurulmasının ülkemiz adına, Mısır adına, ilişkilerimiz adına tekrar kıymetli olacağı kanaatini taşıyoruz. Bugün başvurumuzu yapacağız. Bundan sonraki süreç, Meclis Başkanlığımızın ilgili müdürlükleriyle beraber bir süreçtir. Onu takip edeceğiz." şeklinde konuştu.