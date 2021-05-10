AKP’li yönetici: Çiftçiyi bitirdiniz

Aydın Sultanhisar AKP İlçe Yöneticisi Mustafa Altındal, çiftçinin bitirildiğini belirterek ‘Acilen Tarım Bakanı istifa etsin’ çağrısı yaptı.

Ekonomik kriz sebebiyle zor durumda olan çiftçi, tam kapanma uygulamasına geçilmesiyle iflâsın eşiğine geldi. Girdi maliyetlerin yükselmesi, ürünün para etmemesi gibi nedenler ile icralık hale gelen çiftçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Semt pazarlarının kapatılması ile mahsulü elinde kalan üreticilerden bazıları hem ürünlerinin para etmemesi hem de tam kapanma uygulaması hayata geçmesiyle mahsulünü yollara döktü. Odatv’nin haberine göre yaşananlara iktidar partisi AKP’den de tepki gelmeye başladı. Aydın Sultanhisar AKP İlçe Yöneticisi Mustafa Altındal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye istifa çağrısı yaptı. Altındal, paylaşımında, “Acilen Tarım Bakanı istifa etsin. Meyve ve sebze üreten çiftçiyi bitirdiniz” ifadelerini kullandı.

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