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11 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

AKP’li yönetici: Çiftçiyi bitirdiniz

10 Mayıs 2021, Pazartesi 21:00
Aydın Sultanhisar AKP İlçe Yöneticisi Mustafa Altındal, çiftçinin bitirildiğini belirterek ‘Acilen Tarım Bakanı istifa etsin’ çağrısı yaptı.

Ekonomik kriz sebebiyle zor durumda olan çiftçi, tam kapanma uygulamasına geçilmesiyle iflâsın eşiğine geldi. Girdi maliyetlerin yükselmesi, ürünün para etmemesi gibi nedenler ile icralık hale gelen çiftçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Semt pazarlarının kapatılması ile mahsulü elinde kalan üreticilerden bazıları hem ürünlerinin para etmemesi hem de tam kapanma uygulaması hayata geçmesiyle mahsulünü yollara döktü. Odatv’nin haberine göre yaşananlara iktidar partisi AKP’den de tepki gelmeye başladı. Aydın Sultanhisar AKP İlçe Yöneticisi Mustafa Altındal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye istifa çağrısı yaptı. Altındal, paylaşımında, “Acilen Tarım Bakanı istifa etsin. Meyve ve sebze üreten çiftçiyi bitirdiniz” ifadelerini kullandı.

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  • Hüseyin İlhan

    11.5.2021 01:12:48

    TEKADAM Rejimi maalesef tam kapanma işinide garabet hale getirmiştir.Tam kapanma için iyi planlama yapılmış olsa,çiftçinin ürünlerini hasat ettiği bu bahar mevsiminde izlenecek yol haritası doğru çizilmiş olsaydı hem çiftçi,hem tüketici hemde aracı esnaf mağdur olmazdı. Çiftçi ürünlerini topladığı yerden tüketim yerlerine kontollü şekilde ulaştırıp pazarcılarında mesafe kurallarına uygun tezgah açmaları,pazara girenlerin kontrollü alındığı ortam sağlanmış olsa bugün ürünler tarlada çürümeye,tüketiciyede iki-üç kat fiyatla mal edilmesine mani olunurdu.Amma TEKADAM sosyal medya ve basında tepkiyi görünce kararını değiştirdiği için hem kapanma çığırından çıkmış hemde üreten-tüketen mağdur olmuştur.

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