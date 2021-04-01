AKP’nin oyları eriyor

Area Araştırma’nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere 12 büyükşehirde gerçekleştirdiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplarda AKP’nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti. Toplam seçmen üzerinden AKP’nin yüzde 29,2, CHP’nin 20,0, İYİ Parti’nin yüzde 11,7, HDP’nin yüzde 10,0 ve MHP’nin 7,9 oy aldığı görüldü. “Sizce Türkiye’nin koronavirüs dışında en önemli sorunu nedir?” sorusuna vatandaşların cevabı yüzde 57,3 ile ekonomi/hayat pahalılığı/yoksulluk, yüzde 15,6 ile işsizlik, yüzde 2,8 ile eğitim sistemi, yüzde 15,2 ile diğer oldu. Vatandaşların yüzde 9,1’i ise fikir belirtmedi.

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